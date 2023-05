Hier ist was los! Acht Tipps für einen schönen Pfingstmontag

Mühlentag, Blockhausen Cup oder ’ne ruhige Runde mit der Chemnitzer Parkeisenbahn fahren? Am Pfingstmontag ist in Chemnitz und Umgebung viel los.

Von Victoria Winkel

Mühlentag

Sachsen - Traditionell öffnen am Pfingstmontag bundesweit rund 800 Mühlen ihre Türen, natürlich auch in Sachsen. Mit dabei sind zahlreichen Wind- und Wasser-, Dampf- und Motormühlen. Es werden Führungen und kleine Feste angeboten, Live-Musik und kulinarische Köstlichkeiten. Alle teilnehmenden Mühlen findet Ihr auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung.

Am Pfingstmontag findet traditionell der Deutsche Mühlentag statt. © Maik Börner

Packziegenwanderung

Kohren-Sahlis - In Kohren-Sahlis könnt Ihr mit Packziegen auf Wanderschaft gehen. Bevor es losgeht, werden die Ziegen gemeinsam gestriegelt, gesattelt und gepackt. Die Ziegen bestimmen ihre Position in der Gruppe selbst. Sie suchen sich eine oder mehrere Personen aus, die sie bei der Wanderung begleiten. Ab und zu sind auch kleine Pausen nötig, die man für ein Picknick nutzen kann oder die Gästeführerin lässt kleine Aktionen aus der Naturpädagogik einfließen. Die Tour startet um 10 Uhr am Irrgarten der Sinne (Linda 33). Die Teilnahme kostet 8,50 Euro, Kinder zahlen 7,50 Euro (inklusive Picknick). Voranmeldung unter Telefon 0162/6350650 oder 03434466966.

In Kohren-Sahlis könnt Ihr mit Packziegen auf Wanderschaft gehen. © Kristin Schmidt

Mit dem Zug durch den Küchwald

Chemnitz - Die Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) dreht wieder mit Volldampf ihre Runden auf der 2,3 Kilometer langen Strecke durch den Küchwald. Die Züge starten von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Es gibt außerdem Draisine- oder Lokführerstandsmitfahrten am Bahnbetriebswerk und jeweils ab 13 Uhr Fahrten mit der Dampflok. Die Gartenbahn ist am Nachmittag im Dauerbetrieb unterwegs. Das Ticket kostet 3 Euro, Kinder zahlen 2 Euro.

Die Parkeisenbahn dreht auch an Pfingsten Ihre Runden im Küchwald. © Uwe Meinhold

Besuch im Sonnenlandpark

Lichtenau - Einmal vom höchsten Rutschenturm Deutschlands aus 25 Metern Höhe heruntersausen, im Komet wirbeln oder durch das Kletterparadies turnen: Im Sonnenlandpark in Lichtenau (Zum Sonnenlandpark 1) gibt es Attraktionen für jedes Alter. Kleine Baumeister kommen auch auf ihre Kosten, auf der Kran-Anlage und dem Bagger-Abenteuerplatz (Nutzung je 1 Euro) und im Wildgehege kann man Mufflons, Alpen-Steinböcke und Damhirsche in großen Gehegen beobachten. Der Sonnenlandpark ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 18 Euro (ab 4 Jahre).

Im Sonnenlandpark kommen kleine und große Besucher auf ihre Kosten. © Maik Börner

Rundfahrt auf der Talsperre

Möschwitz - Ahoi von der Talsperre Pöhl! Die Fahrgastschiffe Plauen und Pöhl stechen wieder in See und nehmen Euch mit zu Rundfahrten auf der Talsperre, von wo aus ihr die malerische Mittelgebirgslandschaft des Vogtlandes aus einer ganz neuen Perspektive erleben könnt. Die erste Rundfahrt startet um 11 Uhr vom Anleger an der Hauptstraße 48. Um 12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr gibt es weitere Abfahrten. Das Ticket für eine einstündige Rundfahrt kostet 11 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Mit der Pöhl könnt Ihr zu einer Rundfahrt auf der gleichnamigen Talsperre aufbrechen. © Roland Bonns

Sterntaler im Schlosspark

Niederwiesa - Im Schloss Lichtenwalde (Schlossallee) geht es märchenhaft zu. Unter dem Motto "Sterntaler" werden Märchen aus aller Welt vorgestellt, angefangen von den Gebrüdern Grimm über russische Märchen bis zu Märchen aus 1001 Nacht und wie sie im Verlauf der Jahrhunderte illustriert wurden. In der Erlebnisausstellung könnt Ihr selbst in die magischen Erlebniswelten eintauchen und Euch zum Beispiel im Wettstreit mit dem Gestiefelten Kater messen oder zu Rapunzel in den Turm klettern. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 8 Euro und Familien zahlen 29 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Das Schloss und Park sind ab 10 Uhr geöffnet.

Die aktuelle Sonderausstellung im Schloss Lichtenwalde widmet sich verschiedenen Märchen. © Uwe Meinhold

20. Blockhausen Cup

Mulda/Dorfchemnitz - In Blockhausen in Mulda (am Parkplatz an der Buswendeschleife halten, dann Spaziergang) steigt am Pfingstmontag das große Finale des 20. Blockhausen Cups. 18 Carver aus elf Ländern sind zu Gast und sägen am großen Hauptstück. Das Thema ist diesmal frei wählbar, einzig der Anfang ist bei allen gleich: ein starkes Stück Eichenholz. Parallel zum Hauptstück findet noch die Qualifikation zur Deutschen Speedcarving-Meisterschaft statt. Die Siegerehrung vom Blockhausen Cup findet um 14 Uhr statt und wird von Entertainer Gunther Emmerlich und unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer moderiert.

In Blockhausen findet am Pfingstmontag das Finale des Blockhausen Cups statt. © Kristin Schmidt

Familienplanetarium

Drebach - Mit dem Raumschiff geht es in die Weiten des Weltalls. Kommt mit zu den Planeten unseres Sonnensystems und erfahrt, wer sonst noch so um unsere Sonne kreist. Lasst Euch überraschen, welche Ziele beim "Familienplanetarium" im Zeiss Planetarium und Volkssternwarte Drebach (Milchstraße 1) noch angesteuert werden. Im zweite Teil des Programms wird der aktuelle Sternenhimmel gezeigt und erklärt. Das "Familienplanetarium" startet um 14 Uhr. Tickets gibt es für 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Im "Familienplanetarium" könnt Ihr durch das Sonnensystem reisen und erfahrt Ihr erfahrt etwas über den aktuellen Sternenhimmel. © 123rf/ allexxandar