Hier ist was los! Das sind unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Steinbach/Jöhstadt - Die Preßnitztalbahn wird am heutigen Samstag um eine Attraktion reicher: Der Militärhistorische Darstellungsverein Sachsen plant eine Neuauflage einer Schmuggeljagd. Die soll entlang der Zugstrecke, aber auch in den Waggons stattfinden. Ziel der Schmuggler ist es, Waren wie Salz, Zigaretten, Schnaps und vieles mehr an den Zollbeamten vorbeizuschleusen. Die erste Fahrt der Preßnitztalbahn startet am Bahnhof Jöhstadt um 10.05 Uhr. Von Steinbach aus geht es um 11 Uhr zurück zum Ausgangspunkt. Die Fahrten finden zweistündlich statt. Eine einfache Fahrt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Wer gleich ein Hin- und Rückfahrtticket kaufen will, zahlt 15 Euro und für Kinder 7 Euro.