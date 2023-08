Hier kommen unsere Tipps für den ersten August-Samstag

Lunzenau - Im Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) stehen an diesem Wochenende alle Zeichen auf Schokolade. Zum sechsten Mal findet in den historischen Mauern das "EuroBean Chocolate Festival" satt. In diesem Jahr nehmen 21 Chocolate Maker aus 16 Ländern an dem Festival teil und präsentieren ihre hochwertige, handgefertigte Bean-to-Bar-Schokolade. Das Festival findet jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Tickets könnt Ihr online kaufen für 13 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Steinbach - Im Preßnitztal könnt Ihr an diesem Wochenende einen tierischen Schönheitswettbewerb erleben. An der Raststätte Wildbach in Steinbach wird das 21. Ziegenfest gefeiert und dabei natürlich auch die schönste Ziege gesucht. Los geht es am Samstag ab 14.30 Uhr mit einem Kinderfest und Bastelstraße sowie Musik am Abend. Das Ziegentreffen findet dann am Sonntag ab 13 Uhr statt, wenn die Ziegenhirten auf einem Güterwagen mit der Preßnitztalbahn von Steinbach in Richtung Haltepunkt Wildbach fahren. Ab 14 Uhr ist dann die Wahl zur schönsten Ziege und ein Ziegenwettrennen.