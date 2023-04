Hier kommen unsere Tipps für den ersten Sonntag im April

Es ist April und wieder Ausflugszeit in Chemnitz und Umgebung. Der Sonnenlandpark hat wieder geöffnet und im Schloss Lichtenwalde ist eine märchenhafte Schau.

Von Victoria Winkel

Frühlingszeit ist Ausflugszeit und im April geht es nun auch bei vielen Einrichtungen wieder los. So könnt Ihr im Sonnenlandpark tolle Abenteuer erleben oder im Klosterpark Altzella ins Mittelalter eintauchen. Alle Eisenbahnfreunde kommen bei der Modellbahnbörse in Plauen auf ihre Kosten.

Abenteuer im Sonnenlandpark

Lichtenau - Einmal vom höchstens Rutschenturm Deutschlands aus 25 Metern Höhe heruntersausen, im Komet wirbeln oder durch das Kletterparadies turnen: Im Sonnenlandpark gibt es Attraktionen für jedes Alter. Kleine Baumeister kommen auch auf ihre Kosten, auf der Kran-Anlage und dem Bagger-Abenteuerplatz (Nutzung je 1 Euro) und im Wildgehege kann man Mufflons, Alpen-Steinböcke und Damhirsche in großen Gehegen beobachten. Der Sonnenlandpark ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 18 Euro (ab 4 Jahre).

Auf dem riesigen Rutschenturm kann man aus 25 Metern Höhe starten. © Uwe Meinhold

Modellbahnbörse

Plauen - Modellbahnen, Autos und Überraschungseier stehen an diesem Sonntag im Kultur- und Kongresszentrum Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) im Mittelpunkt, bei der Modellbahnbörse. Los geht's um 10 Uhr bis 14 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen einen Euro, Schwerbehinderte 3 Euro.

Da schlagen die Herzen von Eisenbahnfreunden höher: In Plauen findet eine Modellbahnbörse statt. © 123rf / Whitestone

Märchen im Schloss

Niederwiesa - Eine märchenhafte Schau erwartet Euch im Schloss Lichtenwalde (Schlossallee). Unter dem Motto "Sterntaler" werden Märchen von den Gebrüdern Grimm, russische Märchen, Märchen aus 1001 Nacht und von Hans Christian Andersen vorgestellt und wie sie im Verlauf der Jahrhunderte illustriert wurden. In der Erlebnisausstellung könnt Ihr selbst in die magischen Erlebniswelten eintauchen und Euch zum Beispiel im Wettstreit mit dem Gestiefelten Kater messen oder zu Rapunzel in den Turm klettern. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 8 Euro und Familien zahlen 29 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Das Schloss und Park sind ab 10 Uhr geöffnet.

Im Park von Schloss Lichtenwalde geht es in einer neuen Ausstellung märchenhaft zu. © Uwe Meinhold

Fremde Welten - Fremdes Leben?

Schneeberg - Gibt es Leben in den Weiten des Weltalls? Diese Frage beschäftigt schon seit Generationen die Menschen. Die Forschung hat in den vergangenen Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht und in der neuen Planetariumsshow in der Sternwarte Schneeberg (Heinrich-Heine-Straße 13a) könnt Ihr Euch auf eine spannende Spurensuche im Kosmos begeben. Es geht auf den Mars und auf den Jupitermond Europa. Wie die spannende Reise durch das Weltall weitergeht, erfahrt Ihr um 10 Uhr in der Show "Ferne Welten – fremdes Leben?". Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Gibt es Leben außerhalb der Erde? Dieser Frage geht die Sternwarte Schneeberg am Sonntag nach. © 123RF/buradaki

Welterbe erleben

Freiberg - In der Silberstadt Freiberg könnt Ihr dem Welterbe ganz nah sein. Bei der Führung durch die leinen Gässchen spürt Ihr den Charme der mittelalterlichen Altstadt und lernt Zeugnisse kennen, die die Montanlandschaft Freiberg geprägt haben, denn von hier aus nahm der Silberrausch seinen Lauf und brauchte Sachsen Ruhm und Glanz. Seit 2019 gehört die historische Altstadt zum. UNESCO-Weltkulturerbe der "Montanregion Erzgebirge / Krusnohori". Die Führung beginnt um 10 Uhr an der Tourist-Information (Schlossplatz 6). Die Teilnahme kostet 7,50 Euro, ermäßigt 4 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten, Telefon: 03731/273664

Die Altstadt von Freiberg gehört zum Weltkulturerbe der Montanregion Erzgebirge. Bei einer Stadtführung könnt Ihr mehr darüber erfahren. © Maik Börner

Rundgang durchs Schloss

Wolkenstein - Ab 10.30 Uhr könnt Ihr bei einer etwa einstündigen Führung das Schloss Wolkenstein erkunden. Die historische Anlage blickt bereits auf eine etwa 800-jährige Geschichte zurück, über die man bei dem Rundgang spannendes erfährt. Außerdem könnt Ihr einen Blick in nicht mehr zugängige Räume in der 2. Etage werfen, darunter der Festsaal und die Kemenate der ehemaligen Burgherren. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Bei einer Führung könnt Ihr diesen Sonntag Schloss Wolkenstein kennenlernen. © Kristin Schmidt

Mittelalter in Altzella

Nossen - Ritter, Gaukler und Händler haben Ihre Zelte im Klosterpark Altzella (Zellaer Straße 10) aufgeschlagen, zum Ritterturnier. Ein großer Markt mit mehr als 60 Ständen bietet alles, was das Herz begehrt, dazu gibt es Vorführungen der Handwerker, Ritterturniere, Kinder-Fahrgeschäfte und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Das Mittelalterfest startet um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro, wer im historischen Kostüm kommt, zahlt 10 Euro, Kinder (6-16 Jahre) 6 Euro,

Beim Mittelalterfest im Klosterpark Altzella gibt es auch spannende Turniere. © PR/Kristin Georg

"Aladin" als Musical

Zwickau - Aladin ist mit seiner magischen Lampe, dem Dschinni und vielen Abenteuer im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau (Leipziger Straße 182) gelandet. Der böse Dschafar will unbedingt die Zauberlampe haben, um Sultan zu werden. Aladin und Prinzessin Yasmin versuchen, den Bösewicht an seinen Machenschaften zu hindern. Das Theater Liberi präsentier das Märchen um "Aladin" als fantasievolles Familienmusical. Los geht's um 15 Uhr. Tickets gibt es ab 15 Euro.

Können Aladin und der Dschinni den bösen Dschafar daran hindern, Sultan zu werden? © PR/Theater Liberi

Wir wünschen Euch einen wundervollen Sonntag.