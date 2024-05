Keine Pläne für Samstag? Das sind unsere Tipps

Am Wochenende gibt es wieder zahlreiche Veranstaltungen in Chemnitz und Umgebung wie das Frühjahrs-Eislaufen, Bauernmarkt, Modenacht oder Techno-Party.

Von Victoria Winkel

Langweilig sollte es an diesem Samstag keinem werden: Egal ob Bauernmarkt in Kloster Buch, Eislaufen in Chemnitz oder Party im Erzgebirge, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Bauernmarkt

Leisnig - Es ist Bauernmarkt im Kloster Buch (Klosterbuch 1). Etwa 100 Direktvermarkter und Händler bieten ihre Waren aus eigenem Anbau, Aufzucht und Herstellung an. Außerdem gibt es Händler mit handwerklichen und kunsthandwerklichen Produkten. Der Bauernmarkt beginnt um 9 Uhr. Um 13 Uhr findet eine Führung durch die Klosteranlage statt. Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

Im Kloster Buch findet wieder ein Bauernmarkt statt. (Symbolbild) © julief514/123RF

Frühjahrs-Eislaufen

Chemnitz - Auch wenn der Winter vorbei ist, ist die Eislaufsaison in Chemnitz noch nicht beendet. Ihr könnt in der Eissporthalle (Wittgensdorfer Straße 2a) Eure Runden auf dem Eis drehen. Die Halle ist von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

In Chemnitz ist die Eishalle zum Frühjahrs-Eislaufen geöffnet. © Maik Börner

Besuch in der Freizeitanlage

Plauen - Hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. In der Freizeitanlage Syratal Plauen (Hainstraße 1) könnt Ihr mit der Parkeisenbahn fahren (einfache Fahrt zwei Euro/Erwachsene, 1,50 Euro/Kinder), einen Streichelzoo besuchen, Minigolf spielen (drei Euro/Erwachsene, 2,50 Euro/Kinder) oder auf einem Verkehrsübungsplatz mit Minicars durch die Landschaft düsen und einen Parcours absolvieren (einfache Fahrt 2,20 Euro). Die Freizeitanlage ist ab 13 Uhr geöffnet.

In der Freizeitanlage Syratal kann man unter anderem Minigolf spielen. (Symbolbild) © mikkolem/123RF

Steherrennen im Sportforum

Chemnitz - Im Chemnitzer Sportforum (Reichenhainer Straße 154) ist auf der Radrennbahn um 13 Uhr die Eröffnung des internationalen Steherrennens "Maienpreis der Steher". Das Besondere an diesem Radrennen ist, dass die Radfahrer (die Steher) im Windschatten eines Schrittmachers fahren. Bei dem Rennen werden unter anderem der amtierende Europameister Reinier Honig und der Vize-Europameister Daniel Harsch dabei sein. Ein Highlight des Tages ist das Rennen: "Alte Meister hinter historischen Maschinen". Der Eintritt kostet 10 Euro.

Im Chemnitzer Sportforum findet ein Steherrennen statt. © Harry Härtel/Haertelpress

Rummelzeit

Chemnitz - An diesem Wochenende ist noch einmal Rummelzeit in Chemnitz! Die Schausteller haben ihr Quartier noch bis Sonntag auf dem Hartmannplatz bezogen. Mit dabei sind Projekt X und Crazy Town, das lustige Spaßkabinett. Außerdem könnt Ihr Euch auf Klassiker wie den Super Star, Top Car und Break Dancer freuen. Der Chemnitzer Jahrmarkt ist an diesem Wochenende ab 14 Uhr geöffnet.

An diesem Wochenende hat der Rummel in Chemnitz noch einmal geöffnet. © Sven Gleisberg

Modenacht im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Ein Nachmittag und Abend im Zeichen der Mode: Zu der Annaberger Modenacht gibt es Modenschauen und Livemusik. Außerdem können sich die Besucher über außergewöhnliche Angebote freuen. Die Modenacht beginnt um 17 Uhr und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Shopping - Lifestyle - Trends". Das Angebot reicht von festlicher Mode über Sport-, Bade- und Kindermode, Schuh- und Brillenmode bis hin zu Sommer-Outfits. Der Eintritt ist frei. Empfohlene Parkmöglichkeiten sind das Parkhaus Altstadt 1 (B101), das Parkhaus Altstadt 2 (Scheibnerstraße), der Kätplatz (B95), der Parkplatz Wolkensteiner Straße 40 und das Parkdeck Karlsplatz.

Ab 17 Uhr startet die Modenacht in Annaberg-Buchholz. © Uwe Meinhold

Techno im Wald

Zwönitz - Am Gasthaus Moosheide in Zwönitz (Schlüsselstraße 5) kommen an diesem Samstagabend alle Techno-Fans auf ihre Kosten. Bei Techno im Wald könnt Ihr Euch auf Denny Henson freuen und die DJs Konrad Günther, Fetzer und Branson. Los geht es um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro.

In Zwönitz findet die Party "Techno im Wald" statt. © 123RF / pitinan

Salsa-Night