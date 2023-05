Hier kommen unsere Tipps für den letzten Mai-Samstag

Langeweile am Wochenende? Von wegen! Egal ob Trödelmarkt, Tag der offenen Tür im Stellwerk oder Party - es gibt jede Menge in Chemnitz und Umgebung zu erleben. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Bad Elster - Bei dieser kurzen Führung erhaltet Ihr einen Einblick in die Besonderheiten der königlichen Anlagen in Bad Elster. Stilprägende Bäderarchitektur, historische Parks - das Staatsbad hat einiges zu bieten. Treffpunkt für den einstündigen Rundgang ist um 10 Uhr an der Tourist-Information (Badstraße 25). Die Teilnahme kostet 5 Euro.