Hier kommen unsere Tipps für den Samstag in Chemnitz und Umgebung

Es ist wieder Wochenende und das heißt: Es ist Familienzeit! Die könnt Ihr unter anderem im Tierpark, beim Bowling oder im Planetarium verbringen. Schaut mal in unsere Tipps, da gibt es ein paar Anregungen für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Limbach-Oberfrohna - Im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna (Tierparkstraße 1) leben derzeit etwa 300 Tiere in 68 Arten, darunter die farbenfrohen Flamingos, Alpakas und Pinguine, die man sogar in ihrem Gehege besuchen kann. Außerdem könnt Ihr das Indianerdorf besuchen. Der Tierpark ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.