Hier kommen unsere Tipps für den Samstag in Chemnitz und Umgebung

Es ist wieder Wochenende und das heißt: Es ist Familienzeit! Die könnt Ihr unter anderem im Tierpark, beim Baden oder beim Spitzenfest in Plauen verbringen. Schaut mal in unsere Tipps, da gibt es ein paar Anregungen für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Chemnitz - Im Chemnitzer Tierpark (Nevoigtstraße) kann man nicht nur mehr als 200 Arten von Tieren entdecken, sondern auch spannende Einblicke in das Leben von Leoparden, Zebras, Erdmännchen und Co. bekommen. Wer zum Beispiel schon immer mal wissen wollte, was ein Erdmännchen so frisst, sollte heute um 12 Uhr bei der Fütterung der putzigen Kerlchen dabei sein. Wer schon eine Stunde früher im Tierpark ist, kann sich um 11 Uhr das Mittagessen der Großkatzen anschauen. Um 14 Uhr findet der Faultiertreff statt. Der Tierpark öffnet um 9 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres kommen kostenlos rein.