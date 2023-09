Hier kommen unsere Tipps für den Samstag in Chemnitz und Umgebung

Am Samstag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los, wie das Treppensingen oder der Erntedankmarkt in Zwickau.

Von Victoria Winkel

Schon ist wieder Wochenende, und damit Euch nicht langweilig wird, haben wir ein paar schöne Ausflugstipps für Euch herausgesucht. Für Herbstliebhaber gibt es in Zwickau einen Erntedank- und Herbstmarkt, in Chemnitz könnt Ihr vor der Stadthalle beim Treppensingen teilnehmen oder in der Weltraumausstellung alles über die Raumfahrt erfahren. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Familientag im Schwimmbad

Freiberg - Im Freiberger Johannisbad (Johann-Sebastian-Bach-Straße 1a) kommen Familien auf ihre Kosten. Beim "Familientag" gibt es die Familienkarte (zwei Erwachsene und alle eigenen Kinder) zum Freizeittarif (drei Stunden) für 24,50 Euro. Das Johannisbad ist ab 9 Uhr geöffnet.

Im Johannisbad in Freiberg ist Familientag. © Petra Hornig

Erntedank- und Herbstmarkt

Zwickau - In Zwickau wird an diesem Wochenende der Herbst gefeiert, beim Erntedank- und Herbstmarkt. Zwei Tage lang bieten mehr als 30 Landwirte und Direktvermarkter auf dem Domhof ihre Waren an. Dazu gibt es Schauvorführungen, Musik und verschiedene Leckereien sowie Handwerksprodukte. Am Samstag startet der Markt um 10 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Im Zwickauer Domhof findet ein Erntedank- und Herbstmarkt statt. © 123RF/ yarruta

Besuch bei der Weltraumausstellung

Morgenröthe-Rautenkranz - Einmal die Erde verlassen und durch die Weiten des Weltalls fliegen: Davon träumen viele Menschen, aber nur die wenigsten können dieses Ziel erreichen. In der Deutschen Raumfahrtausstellung (Dr.-Sigmund-Jähn-Straße 4) erfahrt Ihr alles über die Weltraumforschung, die Entwicklung der Astronomie, erste Raketenexperimente und natürlich die bemannte Raumfahrt. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben kostenlosen Eintritt.

Die Weltraumausstellung gibt Einblicke in die Raumfahrt. © Klaus Jedlicka

Berufsinformationstag

Zwickau - Der Berufsinformationstag in der Messe Zwickau (Bergmannsstraße 1) bietet regionalen Unternehmen eine Plattform, um sich vorzustellen und sich potenziellem zukünftigen Personal zu präsentieren. Schüler, Studenten, Absolventen sowie Umschüler, Fachkräfte und Arbeitssuchende finden hier zahlreiche Informationen und konkrete Angebote zu Job, Aus- und Weiterbildung. Der Berufsinformationstag beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Auf leisen Sohlen

Chemnitz - "Auf leisen Sohlen ... Geschichten zum Zuhören" gibt es heute für Euch in der Stadtteilbibliothek im Tietz (Moritzstraße 20). Die Vorlesepaten entführen sowohl kleine als auch große Zuhörer in bunte Fantasiewelten voller Abenteuer. Die Vorlesestunde findet von 11 Uhr bis 12 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Ab 11 Uhr wird in der Chemnitzer Stadtbibliothek vorgelesen. © 123RF / Stylephotographs

Treppensingen

Chemnitz - An diesem Samstag findet an der Chemnitzer Stadthalle (Theaterstraße 3) der "4. Sächsische Landeskurrendetag" statt. Unter dem Motto "Himmelklänge - Erdentöne" wird unter anderem das Musical "Wir Kinder einer Welt. Ein Musical zu Psalm 104" uraufgeführt. Es gibt Musik-, Sport-, Technik- und Bastelangebote und ab 12.30 Uhr findet das Treppensingen vor der Stadthalle mit rund 2000 Kindern statt, was zugleich der Auftakt zu dem Landeskurrendetag ist.

An der Chemnitzer Stadthalle findet der 4. Sächsische Landeskurrendetag statt. © Sven Gleisberg

Nachtschicht im Spinnbau

Chemnitz - "Zelluloid I" ist der Start einer spannenden Kurzfilmreihe, die gemeinsam mit der Chemnitzer Filmwerkstatt entstand. Gezeigt werden Beiträge von "FEINKOŠT", einem Kooperationsprojekt zwischen der AG Kurzfilm - Bundesverband Deutscher Kurzfilm und dem tschechischen Filmfestival ELBE DOCK mit kurzen Dokumentarfilmen deutscher und tschechischer Filmemacher. Los geht es um 21 Uhr im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27). Der Eintritt ist frei.

Im Spinnbau könnt Ihr Kurzfilme erleben. © Uwe Meinhold

"Memories" im Nachtwerk

Zwickau - Im Nachtwerk (Olzmannstraße 51) geht es zurück in die 2010er Jahre mit den größten Hits des Jahrzehnts von Culcha Candela bis Flo Rida. Die Party startet um 22.30 Uhr. Tickets gibt es Online für 8 Euro, an der Abendkasse zahlt Ihr 10 Euro.

Im Nachtwerk geht es zurück in die 2010er Jahre. © 123RF/ photootohp