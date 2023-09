Keine Pläne für Samstag? Das sind unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Es ist viel los in Chemnitz und Umgebung: Die Wooosn ist gestartet, die AOK lädt zum Erlebnistag, es wird Erntedank gefeiert und in Penig ist Hundeschwimmen.

Von Victoria Winkel

Der Herbst steht vor der Tür und damit auch das Erntedankfest. In Buchholz wird das mit einem Jahrmarkt gefeiert. In Chemnitz geht es dagegen herbstlich und sportlich zu, beim AOK Plus Erlebnistag könnt Ihr Euren Bewegungsdrang ausleben und anschließend bei der Wooosn feiern. In Penig können dagegen an diesem Samstag im Freibad die Hunde abtauchen. Wir wünschen Euch ein tolles Wochenende.

Tag der offenen Tür

Chemnitz - Die Musikschule am Thomas-Mann-Platz lädt zum Tag der offenen Tür. Von 10 bis 14 Uhr könnt Ihr Euch über das Programm informieren und auch an Probemusikstunden in allen Unterrichtsfächern teilnehmen. Wer eine Probestunde machen möchte, kann sich anmelden unter info@musik-schule-chemnitz.de oder telefonisch 0371/429854.

An der Musikschule am Thomas-Mann-Platz ist Tag der offenen Tür. © Kristin Schmidt

Buchholzer Jahrmarkt zum Erntedank

Annaberg-Buchholz - Die Jahrmarktsmeile rund um die Karlsbader Straße und den unteren Teil der Schlettauer Straße bis zum Kirchplatz lockt an diesem Wochenende mit einem bunten Erntedankfest. Händler, Gastronomen und Vereine haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und es gibt auch verschiedene Kinderanimation. Die Jahrmarktsmeile ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

In Buchholz wird Erntedank mit einem Jahrmarkt gefeiert. © noblige/123rf

Hoch hinaus im Kletterwald

Schöneck - Im Kletterwald Schöneck (Hohe Ruth 5, direkt neben dem IFA Ferienpark) warten fünf Parcours auf Euch, mit Seilbahn, Netzbrücke und Kletterbrücken. In zehn Metern Höhe könnt Ihr in den gewaltigen Fichten verschiedene Hindernisse überqueren. Das Mindestalter im Parcours ist fünf Jahre. Geöffnet ist ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro, Kinder bis 17 Jahre zahlen 16 Euro.

Im Kletterwald geht es hoch hinaus. © Klaus Jedlicka

AOK Plus Erlebnistag

Chemnitz - Bewegen, entspannen, picknicken: Beim Erlebnistag im Stadthallenpark steht die Familie im Vordergrund. Die AOK Plus lädt zusammen mit mehreren Chemnitzer Vereinen ein, von 11 bis 18 Uhr verschiedene Bewegungsangebote wie Yoga oder Tai Chi kennenzulernen. In der Kochwerkstatt gibts gesunde Gerichte und Smoothies und für die kleinen Besucher ist ein Puppenspiel dabei. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt des Kinderrock-Trios Raketen Erna.

Besuch im Alaunwerk

Reichenbach/V. - Im Alaunwerk Mühlwand in Reichenbach (Alaunwerk 6) grub man nicht nach Kohle oder Erz, sondern nach schwarz-grauem Schiefer. Noch heute kann man in dem Bergwerk, das bis 1826 in Betrieb war, die Spuren der Bergmänner sehen. Das Besucherbergwerk ist von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) zahlen 2,50 Euro.

Im Alaunwerk wurde bis 1826 Schiefer abgebaut. © Franko Martin

Hundeschwimmen

Penig - Im Freibad Penig (Zinnberger Straße 21a) stehen an diesem Samstag die Hunde im Mittelpunkt. Zum Saisonabschluss dürfen die Vierbeiner von 14 bis 17 Uhr ins große Becken und sich dort im kühlen Nass richtig austoben.

Beim Hundeschwimmen geht es schon mal mit einem eleganten Sprung ins kühle Nass. © Maik Börner

Chemnitzer Wooosn

Chemnitz - Es ist wieder Oktoberfest-Zeit und in Chemnitz ist wieder die Wooosn gestartet. Also Dirndl und Lederhose aus dem Schrank geholt und Tanzschuhe angezogen, dann geht es ab ins Festzelt zu Brathendl und Bier. Außerdem könnt Ihr Euch auf die neue Livemusik-Show der Wooosn-Band "Luxus Loft" freuen. Das Festzelt auf dem Richard-Hartmann-Platz ist ab 17 Uhr geöffnet, die Wooosn selbst startet um 18 Uhr. Karten könnt Ihr online kaufen. Im Selbstbedienungsbereich kosten die Tickets 30 Euro.

In Chemnitz ist wieder Wooosn-Zeit. © Ralph Kunz

12 Jahre "Seile"

Zwickau - Der Club Seilerstraße in Zwickau (Seilerstraße 1b) feiert Geburtstag. Das Zwölfjährige wird auf drei Floors gefeiert mit Alltime Classics, dem besten aus den 80er-/90er- und 2000er-Jahren, Black, Techno und House. Als DJs sind dabei DJ Cat, Fengari, Deren S. und Conny Wolf. Die Party beginnt um 22 Uhr. Tickets gibt es im Online-Vorverkauf für 8 Euro.

Der Club Seilerstraße feiert seinen 12. Geburtstag. © 123RF/ oneinchpunch