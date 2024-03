17.03.2024 06:26 1.630 Keine Pläne für Sonntag? Das sind unsere Tipps

An diesem Sonntag ist von Schulstart-Messe über Spieletag bis zum Schnuppertag für Brautpaare in Chemnitz und Umgebung für jeden was in den Tipps.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Pläne für den Sonntag gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Von der Schulstart-Messe über Spieletag in der Stadthalle bis zum Schnuppertag für Brautpaare ist für jeden was dabei. Besuch im Naturpark Penig - Im Naturpark Köbe in Penig (Markersdorfer Weg/an der B95) gibt es zahlreiche heimische Tiere wie Schafe, Hühner, Pferde oder Esel zu sehen. Auch ein Gehege mit Damwild gibt es. Kleine Tiere wie Meerschweinchen oder Hasen haben hier ebenfalls ein Zuhause. Der Naturpark ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet. Im Naturpark Köbe könnt Ihr heimische Tiere wie Schafe, Esel und Co. erleben. © Maik Börner Schulstart-Messe Chemnitz - Bei dieser Messe dreht sich alles ums Thema Schulanfang, Schule und Lernen. Hier geht es nicht nur ums Thema Ranzen, Schreibwaren, Zuckertüten und Co., sondern auch um unvergessliche Feste für Kinder mit Modenschauen und jeder Menge Spiel und Spaß. Die Chemnitzer Schulstart-Messe findet von 10 bis 18 Uhr statt im Luxor Chemnitz (Hartmannstraße 9-11). Tickets kosten 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Bei der Schulstart-Messe in Chemnitz gibt es Tipps und Inspirationen für den Schulanfang. © 123 RF/kzenon Ein Sternbild für Flappi Schneeberg - Die neugierige Fledermaus Flappi stellt sich immer mal wieder Fragen über den Himmel, findet aber bei ihren Freunden keine Antworten. Darum zieht sie in die Welt der Menschen und lernt in einer Sternwarte Sterne, Sternbilder und den Mond kennen. Zusammen mit dem Fledertier Skybar suchen sie nach einem neuen Sternbild, der Fledermaus. Das Planetarium Schneeberg (Heinrich-Heine-Straße 13a) zeigt an diesem Sonntag um 11 Uhr "Ein Sternbild für Flappi". Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro. Flappi ist auf der Suche nach dem Sternbild der Fledermaus. © Andreas Kretschel 5. SpieLO Limbach-Oberfrohna - Freunde von gepflegter Brettspielunterhaltung aufgepasst: In der Limbacher Stadthalle (Jägerstraße 2) findet die 5. SpieLO statt. Ihr könnt aus über 150 Spielen wählen, außerdem gibt es eine Tauschecke für Sammelkarten und die Deutsche Meisterschaft im Cacau findet statt (ab 16 Uhr). Die SpieLO beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 2 Euro. Schnuppertag für Brautpaare Augustusburg - Zukünftige Brautpaare sind eingeladen, sich in Schloss Augustusburg umzusehen. Beim "Schnuppertag für Brautpaare" können sich Heiratswillige die Säle (Trausaal, Hasensaal, Venussaal und Brunnenhaus) besichtigen und sich vom Standesamt und dem Schloss-Team beraten lassen. Der Eintritt in die Trausäle ist frei. Der Schnuppertag beginnt um 11 Uhr. Das Schloss ist bereits ab 10 Uhr geöffnet. Seit 1. März können übrigens Terminwünsche für 2025 abgegeben werden. Auf Schloss Augustusburg können sich künftige Brautpaare informieren. © 123rf/Kirill Ryzhov "Die beste Krankheit taugt nichts" Chemnitz - Beim Schlossgeflüster am heutigen Sonntag im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) dreht sich alles um die Gräfin und ihre Leibärzte. Gemeint ist Gräfin Frederike von Grünberg alias Birgit Lehmann, die ihre Gäste wieder auf unterhaltsame Weise in die vergangene Zeit mitnimmt. Das Schlossgeflüster beginnt um 15 Uhr im Bürgersaal (Einlass ab 14.30 Uhr). Der Eintritt kostet 25,90 Euro. Karten können online gekauft werden. Birgit Lehmann ist als Gräfin Frederike von Grünberg Gastgeberin beim Schlossgeflüster. © Kristin Schmidt Robinson Jr. Chemnitz - Die Abenteuer von Daniel Defoes "Robinson Crusoe" fesseln schon seit Generationen die Leser. Aber wusstet Ihr, dass auch sein Urenkel in elfter Generation tolle Abenteuer erlebt hat? Robbie nutzt die Semesterferien, um sich auf die Spuren seines berühmten Vorfahren zu begeben. Zusammen mit einem Papageienpaar erforscht er eine Insel, gerät in die Fänge von Seeräubern und begegnet dabei natürlich "seiner" Freitag. Wie das Familienmusical "Robinson Jr." ausgeht, erfahrt Ihr um 15 Uhr im Carlowitz Congresscenter. Es ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Karten gibt es online ab 19,95 Euro, ermäßigt 17,75 Euro.

Titelfoto: Andreas Kretschel, Maik Börner, 123 RF/kzenon