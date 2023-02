Keine Pläne für Sonntag? Hier kommen unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Syrau - Willkommen im Reich von Drache Justus! Die Drachenhöhle in Syrau (Höhlenberg 10) ist die einzige Schauhöhle Sachsens und bietet geheimnisvolle Einblicke in eine verborgene Welt. Die Besucher können Tropfsteine, kristallklare Seen, weiche Lehmformationen und bizarre Sintervorhänge entdecken. Die Drachenhöhle ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder (4-14 Jahre) 6 Euro.

Chemnitz - Die Messe Chemnitz (Messeplatz 1) verwandelt sich heute in ein Mekka für Second-Hand-Liebhaber. Beim Ladyfashion-/Hosenscheißer-Flohmarkt in der Halle 2 könnt Ihr an vielen Verkaufsständen stöbern. Es erwartet Euch eine große Auswahl an Baby-, Kinder- und Teenager-Bekleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Möbel und Kinderzimmeraccessoires sowie Damenmode. Der Flohmarkt ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.