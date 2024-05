Keine Pläne für Sonntag? Hier sind unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - In einer der ältesten Hochgaragen in Deutschland, den "Stern-Garagen" in Chemnitz, ist heute das Museum für Sächsische Fahrzeuge (Zwickauer Straße 77). In dem Museum könnt Ihr rund 200 Fahrzeuge, Motorräder und Co. von mehr als 70 Herstellern besichtigen. In Themenboxen gibt es zudem viele einmalige Zeugnisse der sächsischen Fahrzeugbaugeschichte vom späten 19. Jahrhundert bis heute. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, ermäßigt 4 Euro.