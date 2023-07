Keine Pläne für Sonntag? Das ist alles los in Chemnitz und der Region

An diesem Sonntag ist eine Menge los, wie der "Tag des offenen Gartens" im Vogtland, die Familienführung im Chemnitzer Smac oder der Trödelmarkt in Zwickau.

Von Victoria Winkel

Es ist Sonntag und es sind Ferien: Was gibt es da besseres, als einen Ausflug mit der Familie zu machen? Möglichkeiten gibt es viele, wie das Naturtheater Greifensteine wo "Räuber Hotzenplotz" sein Unwesen treibt oder der "Tag des offenen Gartens" im Vogtland. Wir wünschen Euch einen erlebnisreichen Sonntag.

In den Ferien auf Weltreise

Lichtenstein - In den Ferien auf Weltreise gehen? Kein Problem! In der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) könnt Ihr die schönsten Sehenswürdigkeiten der Welt an einem Tag kennenlernen. Egal ob die Freiheitsstatue in New York, das Opernhaus von Sydney oder der Eiffelturm in Paris. Der Miniaturpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14,50 Euro, ermäßigt zehn Euro.

In der Miniwelt Lichtenstein warten die schönsten Sehenswürdigkeiten der Welt auf Euch. © Ralph Kunz

Lasershow in der Drachenhöhle

Syrau - In der Drachenhöhle Syrau (Höhlenberg 10) verbirgt sich in 16 Metern Tiefe eine Welt aus Tropfsteinen und kristallklaren Seen. Ihr könnt dieses Naturwunder bei einer Führung entdecken und zum Abschluss eine faszinierende Lasershow erleben. Die Drachenhöhle ist von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zehn Euro, Kinder zahlen sieben Euro.

Zum Abschluss einer Führung in der Drachenhöhle könnt Ihr eine Lasershow erleben. © Uwe Meinhold

Tag des offenen Gartens

Plauen - Im Vogtland ist "Tag des offenen Gartens" und da ist auch der Bauerngarten im Pfaffengut Plauen (Pfaffengutstraße 16) geöffnet. Außerdem sind der Botanischer Garten in Bergen (Thomas-Müntzer-Straße 16), der Wohlfühlgarten "Natur und Kunst" in Schreiersgrün (Gartenstraße 3), der Naturgarten im Turmweg 21 in Adorf, der Wohlfühlgarten in der Kottenheider Straße 4b in Oberzwota und der Naturgarten im Mühlenweg 20 in Markneukirchen dabei. Der "Tag des offenen Gartens findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Im Vogtland ist "Tag des offenen Gartens". © 123rf/thvideo

"Jäger, Sammler und Tiere der Altsteinzeit"

Chemnitz - Im Sächsischen Museum für Archäologie in Chemnitz, kurz smac (Stefan-Heym-Platz 1) könnt Ihr mit der ganzen Familie auf Erkundungstour gehen, bei der Familienführung "Jäger, Sammler und Tiere der Altsteinzeit". Ab 10.30 Uhr wird Euch diese wichtige Epoche der Erdgeschichte vorgestellt. Zum Abschluss könnt Ihr Seifentiere schnitzen. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, Ihr zahlt nur den regulären Museumseintritt (acht Euro, ermäßigt fünf Euro) sowie einen Euro für das Material.

Im Chemnitzer smac könnt Ihr "Jäger, Sammler und Tiere der Altsteinzeit" begegnen. © Sven Gleisberg

Trödelmarkt

Zwickau - In Zwickau ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Ab 11 Uhr könnt Ihr auf dem Platz der Völkerfreundschaft an den Ständen auf Erkundungstour nach kleinen Schätzen gehen. Vielleicht findet Ihr genau das passende Möbelstück, Accessoire oder Deko, was Ihr schon lange gesucht habt.

In Zwickau findet am Sonntag ein Trödelmarkt statt. © 123RF / thomasstockhausen

Besuch im Textil- und Rennsport Museum

Hohenstein-Ernstthal - Der Sachsenring zieht mit dem MotoGP jährlich tausende Besucher an. Im Textil- und Rennsport Museum in Hohenstein-Ernstthal (Antonstraße 6) könnt Ihr der Geschichte der Rennstrecke auf die Spur kommen. 30 Motorräder dokumentieren die technische Entwicklung der Maschinen seit den 1930er Jahren bis heute. Außerdem findet Ihr bekannte Namen wie Rennsportlegenden Giacomo Agostini, aber auch unbekanntere Rennfahrer. Neben der "Legende vom Sachsenring", gibt es noch weitere Dauerausstellungen im Museum. Das Museum ist ab 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.

Das Textil- und Rennsport Museum in Hohenstein-Ernstthal hat der Geschichte des Sachsenrings eine Dauerausstellung gewidmet. © Andreas Kretschel

Industrie.Kultur.Rallye

Glauchau - Bei dieser Rallye könnt Ihr Glauchau von einer ganz anderen Seite kennenlernen und neuentdeckten. Mit GPS-Gerät und Roadbook zieht Ihr durch die Stadt und geht auf Spurensuche zur Industriekultur. Zusammen mit Eurem Team müsst Ihr Rätsel lösen und könnt so Punkte sammeln. Los gehts um 13 Uhr am Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau (Schlossplatz 5a). Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um Anmeldung unter Telefon 03763/777580 gebeten.

"Keine Angst vor Räuber Hotzenplotz"

Ehrenfriedersdorf - Nachdem Räuber Hotzenplotz die Kaffeemühle der Großmutter gestohlen hatte, musste er ins Gefängnis. Doch nun hat er seine Strafe abgesessen und will das Räuberdasein aufgeben. Als die Wunderkugel von Frau Schlotterbeck verschwindet, steht der Räuber wieder unter Verdacht. Diesmal sind Kasperl und Sepperl auf der Seite des Räubers und wollen seine Unschuld beweisen. Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr auf der Naturbühne Greifensteine in Ehrenfriedersdorf (Greifensteinstraße), die Aufführung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt neun Euro.

Der Räuber Hotzenplotz ist aus dem Gefängnis raus und muss nun seine Unschuld beweisen. © PR/Dirk Rückschloss