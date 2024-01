Langeweile am Wochenende? Wir haben tolle Tipps für Chemnitz und Umgebung

In Chemnitz und der Region erwarten Euch wieder viele tolle Veranstaltungen, wie die Modellbahntage oder Kreativmarkt.

Von Victoria Winkel

Endlich wieder Wochenende und in Chemnitz und der Region erwarten Euch viele tolle Veranstaltungen. In Chemnitz kommen nicht nur Modellbahnfreunde auf ihre Kosten und im Planetarium Drebach könnt Ihr das Abenteuer "Peterchens Mondfahrt" erleben. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Tag der Bildung

Chemnitz - Noch keine Ahnung, wie es nach der Schule weitergehen soll? Beim "Tag der Bildung" könnt Ihr Euch über Ausbildungsangebote, Berufe, Aufstiegschancen und vieles mehr in Chemnitz informieren. Findet heraus, welcher Beruf interessant ist, und lasst Euch für die Bewerbung fit machen. Am "Tag der Bildung" nehmen die Handwerkskammer (Limbacher Straße 195), die IHK (Straße der Nationen 25) und die Agentur für Arbeit (Heinrich-Lorenz-Straße 20) teil. Der Infotag findet von 10 bis 15 Uhr statt. Es gibt einen kostenlosen Shuttlebus, der die drei Standorte und den Hauptbahnhof miteinander verbindet.

In Chemnitz findet an diesem Samstag der Tag der Bildung statt. © Sven Gleisberg

Besuch in der Vogtlandarena

Klingenthal - Einmal die Aussicht genießen, die sonst nur Skispringer haben: In der Vogtlandarena in Klingenthal (Falkensteiner Straße 133) ist das kein Problem. Ihr könnt die Schanze ab 10 Uhr besuchen und mit der Erlebnisbahn nach oben fahren sowie den Anlaufturm und die Aussichtskapsel besichtigen. Letzte Bergauffahrt ist 15.30 Uhr. Der Eintritt inklusive Berg- und Talfahrt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Bei einem Besuch der Vogtlandarena kann man auch die Aussichtskapsel besichtigen. © Jan Woitas/dpa

6. Chemnitzer Modellbahntage trifft Modellbau

Chemnitz - In der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) finden an diesem Wochenende die "6. Chemnitzer Modellbahntage" statt. Auf über 850 Quadratmetern können alle Eisenbahnfreunde interessante Anlagen in allen Spurweiten bestaunen. Los geht's um 10 Uhr. Die Tageskarte kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Die Chemnitzer Modellbahntage ziehen regelmäßig hunderte Besucher an. © Ralph Kunz

Kreativmarkt

Chemnitz - Die Messe Chemnitz (Messeplatz 1) ist an diesem Samstag auch ein Marktplatz für Kreative. Selbermachen ist In, doch wer nicht so viel Talent hat, selbst zu basteln, zu stricken oder zu häkeln, kann beim Kreativmarkt Handgemachtes kaufen. Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr stöbern, staunen und tolle Einzelstück bewundern. Kreative aus ganz Deutschland sind beim Kreativmarkt dabei. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Beim Kreativmarkt könnt Ihr handgemachte Unikate entdecken. © 123RF / rawpixel

Peterchens Mondfahrt

Drebach - Der Maikäfer Sumsemann hat ein großes Problem. Ihm fehlt ein Beinchen. Ein Holzdieb hatte es seinem Urgroßvater vor vielen Jahren gestohlen. Mithilfe von Peterchen und seiner Schwester Anneliese macht sich der Käfer auf den Weg zum Mond, um das Beinchen zurückzuholen. Die Geschichte von "Peterchens Mondfahrt" könnt Ihr um 16 Uhr im Planetarium Drebach (Milchstraße 1) erleben. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Im Planetarium Drebach könnt Ihr das Abenteuer "Peterchens Mondfahrt" erleben. © Uwe Meinhold

InPulz-Party

Freiberg - Auf der Eisbahn am Schloss Freudenstein (Schlossplatz 4) kann man nicht nur prima eislaufen, sondern auch Party machen. Ab 19 Uhr wird an diesem Samstag im beheizten Partyzelt an der Bahn gefeiert.

Im Schloss Freudenstein kann man nicht nur eislaufen, sondern auch feiern. © Peter Zschage

