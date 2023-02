Langeweile? Das sind unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

An diesem Samstag ist wieder jede Menge los, auch Faschingsfreunde kommen auf ihre Kosten. Wer keine Lust auf Fasching hat, kann ins Aquarium gehen.

Von Victoria Winkel

Egal ob Sonne oder Regen, unsere Samstagstipps halten so viel Abwechslung bereit, dass das Februar-Wetter da draußen machen kann, was es will! Schönen Samstag für Euch!

Besuch bei Nemo & Co.

Oberwiesenthal - In Oberwiesenthal könnt Ihr in eine exotische Unterwasserwelt eintauchen. Im Meeresaquarium (Vierenstraße 11a, im Sportcenter am Fichtelberg) ist ein 17 Meter langes Amazonasbecken mit zahlreichen bunten Fischen, außerdem gibt es Piranhas und Süßwasserfischen aus allen Kontinenten. Das Meeresaquarium ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder (3-16 Jahre) 4 Euro.

Im Meeresaquarium tummeln sich Fische von allen Kontinenten. © Uwe Meinhold

Basteln eines erzgebirgischen Souvenirs

Seiffen - In der Erlebniswelt Erzgebirgische Volkskunst Richard Glässer (Hauptstraße 80) könnt Ihr am heutigen Samstag zwischen 10 und 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr kreativ werden und Euch ein echt erzgebirgisches Souvenirs basteln.

Besuch im DDR-Museum

Gelenau - In einer ehemaligen Kirche könnt Ihr in Gelenau in die Zeit vor der Wende eintauchen. Das DDR Museum (Straße der Einheit 11) ist in verschiedene Themenbereiche eingeteilt. So könnt Ihr einen "Tante-Emma-Laden" besuchen, anschauen, wie die Wohnungseinrichtung damals aussah, und welche Lehrbücher in der Schule gelesen wurden. Das Museum ist am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder/Studenten/Behinderte zahlen 2 Euro.

Im DDR-Museum in Gelenau gibt es verschiedene Themenwelten, in denen Ihr die damalige Zeit kennenlernen könnt. © Uwe Meinhold

Was macht Ritter Günther im Winter?

Lunzenau - Ritter Günther nimmt ab 14 Uhr die kleinen Besucher von Schloss Rochsburg (Schloßstraße 1) mit auf eine abenteuerliche Führung. Dabei lernen die Teilnehmer das Leben auf einer Burg kennen, das besonders im Winter alles andere als gemütlich oder spaßig war. Die Führung findet überwiegend in den Außenanlagen statt, deshalb sind feste Schuhe und wetterfeste Kleidung empfehlenswert. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Tickets gibt es online.

Ritter Günther nimmt Euch am Samstag mit auf eine Führung auf Schloss Rochsburg. © Kristin Schmidt

Chemnitz - Rund um die Burg Rabenstein in Chemnitz gibt es zahlreiche Legenden und Sagen. Zusammen mit den Gästeführerinnen Karin Meisel und Martina Wutzler könnt Ihr diesen Geschichten auf den Grund gehen. Anlässlich des Weltgästeführertags laden die beiden zu einer Themenführung an Sachsens kleinster Burg an. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Versorgungszufahrt gegenüber der Burg. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird um Spenden gebeten.

Bei einer Führung kann man Sagen und Legenden rund um Burg Rabenstein auf den Grund gehen. © Sven Gleisberg

Faschingszeit in Zwickau

Zwickau - Es ist Faschingszeit in Zwickau und an diesem Samstag könnt Ihr in der Muldenstadt einiges erleben. Ab 22 Uhr könnt Ihr den Villa Mocc Fasching feiern (im Villa Mocc Klub, Humboldtstraße 14). DJ Dundee hat Partyclassics, 90s, 80s, 2000er und Trash im Gepäck. Wer im Kostüm kommt, zahlt 12 Euro Eintritt, ohne Kostüm 15 Euro. Um 22.30 Uhr startet die Kissenschlacht, die Faschingsparty im Nachtwerk (Olzmannstraße 51). Party-Günther lädt mit 90er- und 2000er-Trash-Hits sowie aktuellen Chart- und Club-Breakern zur Pyjamaparty ein. Alle Ladies sowie jeder in Pyjama, Nachthemd, Schlafanzug oder Unterwäsche gratis Eintritt bis 23:30 Uhr, ansonsten 8 Euro, das Early-Bird-Ticket in der App kostet 5 Euro.

In Zwickau wird groß Fasching gefeiert. © 123RF / foodandmore

Pink Flamingo