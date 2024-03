Langeweile? Das sind unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Weltblicke-Tag, Mittelalter in Zschopau und Osterschau in Gelenau: Am Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung viel los.

Von Victoria Winkel

Egal ob Sonne oder Regen, unsere Sonntagstipps für Chemnitz und Umgebung halten so viel Abwechslung bereit, dass das März-Wetter da draußen machen kann, was es will! Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Waldtieren ganz nah

Chemnitz - Im Wildgatter Rabenstein (Thomas-Müntzer-Höhe) könnt Ihr verschiedene Waldtiere in ihrer natürlichen Umgebung kennenlernen, nicht nur von den Wegen aus, sondern auch von zahlreichen Beobachtungskanzeln. Auf 35 Hektar leben etwa 90 Tiere in verschiedenen Arten. Das Wildgatter ist ab 8 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Im Wildgatter könnt Ihr Waldtiere beobachten. © Uwe Meinhold

Osterschau

Gelenau - Das Depot Pohl-Ströher in Gelenau (Emil-Werner-Weg 96) zeigt auch in diesem Jahr wieder seine große Osterschau mit einzigartigen Schmuck- und Künstlereiern, Volkskunst und Spielzeug. Außerdem findet die Sonderschau "Blütenträume auf dem Ei" statt. Das Depot ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, Schüler/Azubis/Studenten zahlen 5 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Im Depot Pohl-Ströher könnt Ihr Euch auf Ostern einstimmen. © Uwe Meinhold

Weltblicke-Tag

Plauen - In der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) könnt Ihr Euch am heutigen Sonntag in ferne Länder entführen lassen. Ab 11 Uhr gibt es Live-Reportagen über Thailand, den Regenwald und die "Inseln des Nordens". Die Vorträge werden gehalten von Reiner Aneta und Dirk Bleyer, Dieter Schonlau sowie Olaf Krüger und Kerstin Langenberger. Tickets für die Einzelvorträge gibt es ab 20 Euro.

Beim Weltblicke-Tag in Plauen gibt es unter anderem einen Vortrag über Thailand. © 123RF/mumemories

Reise ins Mittelalter

Zschopau - Es ist Mittelalter-Zeit in Zschopau. Auf Schloss Wildeck (Schloss Wildeck 1) könnt Ihr am Sonntag in das Leben im Mittelalter eintauchen. Bei dem historischen Markt sind Händler und Schau-Handwerk und Ritterkämpfer dabei. Ihr könnt ein Lagerleben mit historischer Musik und Feuerzauber erleben. Das Spektakel beginnt um 11 Uhr.

Besuch im Herkules-Frisch-Glück

Grünhain-Beierfeld - Im Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück in Grünhain-Beierfeld (Am Fürstenberg 6) könnt Ihr in 80 Metern Tiefe die unterirdischen Stollen erkunden, smaragdgrüne Seen und zwei Marmorsäle entdecken. Die Führungen starten um 13, 14 und 15 Uhr. Der Besuch im Bergwerk ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 8 Euro, Kinder zahlen 4 Euro.

Blick in einen der Marmorsäle in dem Schaubergwerk. © Uwe Meinhold

Zauber der Polarlichter

Drebach - Mit viel Glück kann man Polarlichter auch in unseren Breiten beobachten. Die Himmelserscheinung zieht die Menschen schon seit Urzeiten in ihren Bann. Doch woher kommen die bunten Lichter am Himmel? Wo kann man sie beobachten und wie sehen Polarlichter für Raumfahrer aus? Bei "Im Zauber der Polarlichter" im Planetarium Drebach (Milchstraße 1) bekommt Ihr Antworten auf diese Fragen. Los geht es um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Das Programm ist für Kinder ab 12 Jahren geeignet.

Im Planetarium Drebach könnt Ihr den "Zauber der Polarlichter" erleben. © Uwe Meinhold

"Ach du grüne Neune"

Lunzenau - Der Gründonnerstag steht vor der Tür und da gab es früher traditionell die Gründonnerstagssuppe. Welche Kräuter da hineingehören, könnt Ihr um 14 Uhr auf Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) erfahren. Ihr geht rund um das Schloss auf die Suche nach den richtigen Kräutern, hört Geschichten zu Namen und Wirkung und geht der Frage nach, warum sie in die Suppe gehören. Die Teilnahme an der Führung kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Gänseblümchen sind ein Bestandteil der Gründonnerstagssuppe. © 123RF / Esindeniz

"Der Wolf und die sieben Geißlein"

Plauen - Es war einmal eine Ziege, die musste sich alleine um ihre sieben Kinder kümmern. Als sie einmal einkaufen gehen wollte, warnte sie die Geißlein noch vor dem bösen Wolf. Aber der Unhold ist schlau, verstellt sich und frisst alle kleinen Ziegen auf. Alle? Nein, ein Geißlein konnte sich so gut verstecken, dass es dem Wolf entkam. Wie die Geschichte vom "Wolf und den sieben Geißlein" ausgeht, erfahrt Ihr auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters Plauen (Theaterplatz). Los geht es um 15 Uhr. Karten gibt es für 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.