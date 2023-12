Letztes Wochenende im Dezember: Das ist alles los!

Jöhstadt - Die Preßnitztalbahn dampft zum Jahreswechseln wieder durch das Preßnitz- und Schwarzwassertal. Die erste Fahrt startet am Bahnhof Jöhstadt um 9.05 Uhr und kommt um 9.42 Uhr in Steinbach an. Dort startet der Zug dann wieder um 10 Uhr zurück zum Ausgangspunkt. Die Fahrten finden stündlich statt. Eine einfache Fahrt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Wer gleich ein Hin- und Rückfahrtticket kaufen will, zahlt 15 Euro und für Kinder 7 Euro.