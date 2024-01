Messe, Biker-Treffen & Co.: Mit unseren Tipps erlebt Ihr ein tolles Wochenende

Endlich Wochenende! Die zweite volle Arbeitswoche des Jahres liegt hinter uns, und nun? Wenn Ihr noch keine Pläne habt, dann schaut mal in unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung, da ist für jeden was dabei. Wir wünschen ein schönes Wochenende.

Chemnitz - Schon Urlaubspläne für dieses Jahr? Falls nicht, dann ist die Messe genau das Richtig für Euch. Bei " Reisen & Caravaning " in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) erhaltet Ihr einen Überblick über aktuelle Urlaubstrends, könnt mit Veranstaltern ins Gespräch kommen und vielleicht auch das ein oder andere tolle Reiseangebot finden. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro und das Familienticket gibt es für 20 Euro.

Chemnitz - "Betreten erlaubt!", heißt es an diesem Feiertag im Stadion an der Gellertstraße. Ihr könnt die Heimspielstätte des Chemnitzer FC erleben und einen Blick hinter die Kulissen von Mannschaftskabinen, Auswechselbänken und Co. werfen. Die 75-minütige Tour beginnt um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Tickets können online gekauft werden.