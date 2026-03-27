Mit Supa Richie, Löw und Kane im Gepäck: Matze Knop kommt nach Chemnitz

Moderator und Comedian Matze Knop kommt mit seinem Programm "Spitzenreiter" nach Chemnitz.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Moderator und Comedian Matze Knop kommt mit seinem Programm "Spitzenreiter" nach Chemnitz. Nicht nur mit seiner Paraderolle "Supa Richie" im Gepäck nimmt er sein Publikum mit auf eine Zeitreise in die 80er, 90er und 2000er Jahre. TAG24 sprach im Vorfeld mit dem Komiker.

Comedian Matze Knop tourt ab April mit seinem neuen Programm "Spitzenreiter" durch Deutschland. © Boris Breuer TAG24: Dein neues Programm "Spitzenreiter" steht in den Startlöchern. Wie steht’s um die Aufregung? Knop: Ich bin auf jeden Fall aufgeregter als vor der 40. Show, von der man schon alles kennt. Aber das ist auch gut so. Man kommt raus aus der Komfortzone, wird gefordert und das macht auch Spaß. Das Programm heißt ja auch "Spitzenreiter" und wer ein Spitzenreiter sein möchte, muss auch etwas dafür tun. TAG24: Worauf kann sich dein Publikum freuen? Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Vom Bade- bis zum Gartenspaß: Sieben Ausflugstipps für Jung und Alt Knop: Es ist auf jeden Fall ein sehr positives Programm. Es soll gelacht werden - natürlich. Natürlich dürfen die Parodie und der Fußball nicht fehlen, aber hauptsächlich geht es um die gute Laune. Ich sage immer gerne: "Wenn man den Mundwinkel 30 Sekunden hochzieht, schüttet das Gehirn Glückshormone aus." Das ist ein riesengroßer Game-Changer. Das nächste Mal, wenn dir die Politesse ein Knöllchen ausstellt: lächeln. Wenn der Kassierer blöd guckt: lächeln. Und wenn Nachzahlung zur Steuererklärung höher ausfällt, dann muss man halt mal zwei Monate durchlachen. Aber ist ja Wurscht. TAG24: Und sich nicht immer gleich über alles aufregen … Knop: Genau. Wir müssen uns die Welt wieder ein bisschen schöner machen und deswegen ist mein Programm so ein Paralleluniversum, ein kleiner Kurzurlaub. Wir reden über Boybands, Tamagotchi, Leckmuscheln und was man früher alles so hatte.

Die Interaktion mit dem Publikum darf bei Matze Knop nicht fehlen

Wer erinnert sich wie Matze Knop auch noch gerne an den begehrten Flutschfinger? © Boris Breuer TAG24: Wenn du nochmal zurückreisen könntest. In welches Jahrzehnt würde es dich ziehen? Knop: Die 90er waren schon cool. Das war eine geile Zeit. Da hatte ich ja auch meinen Durchbruch mit Supa Richie, der übrigens auch bei meinem Auftritt dabei sein wird. In der Zeit war alles bunt und die Welt schien irgendwie in Ordnung. Deswegen wollte ich das auch in meinem Programm so übernehmen. Was nicht heißen soll, das heute alles schlecht ist. Aber wir müssen den Fokus wieder aufs Gute richten. TAG24: Auch die Interaktion mit dem Publikum darf bei dir nicht fehlen … Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Biete Hose, suche Pulli: Klamotten-Tausch wird immer beliebter Knop: Das stimmt. Das macht mir auch richtig viel Spaß und bringt auch Abwechslung ins Programm. Denn man weiß im Vorfeld nie, worauf es hinausläuft. Am besten finde ich es immer, wenn ein Besucher, den ich anspreche, mit einer Antwort für einen großen Lacher sorgt. Andere sagen dann ‚Aber dann stiehlt er dir doch die Show?!?‘. Blödsinn! Es ist doch schön, wenn er auch einen Lacher erntet und vielleicht ein bisschen mit breiter Brust rausgeht. Am Ende sorgt auch das für eine tolle Show. TAG24: Du sagtest schon, dass auch der Fußball in deinem Programm zur Sprache kommt. Wie gut bist du denn über den hiesigen informiert? Knop lacht: Ich komme ja aus Lippstadt, daher bin ich unterklassigen Fußball gewohnt. Aber natürlich werd ich mein Publikum direkt zum CFC beziehungsweise ihrem Lieblingsverein befragen. Auf jeden Fall informiere ich mich aber auch im Vorfeld über den regionalen Fußball.

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