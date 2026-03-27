Mit Supa Richie, Löw und Kane im Gepäck: Matze Knop kommt nach Chemnitz
Chemnitz - Moderator und Comedian Matze Knop kommt mit seinem Programm "Spitzenreiter" nach Chemnitz. Nicht nur mit seiner Paraderolle "Supa Richie" im Gepäck nimmt er sein Publikum mit auf eine Zeitreise in die 80er, 90er und 2000er Jahre. TAG24 sprach im Vorfeld mit dem Komiker.
TAG24: Dein neues Programm "Spitzenreiter" steht in den Startlöchern. Wie steht’s um die Aufregung?
Knop: Ich bin auf jeden Fall aufgeregter als vor der 40. Show, von der man schon alles kennt. Aber das ist auch gut so. Man kommt raus aus der Komfortzone, wird gefordert und das macht auch Spaß. Das Programm heißt ja auch "Spitzenreiter" und wer ein Spitzenreiter sein möchte, muss auch etwas dafür tun.
TAG24: Worauf kann sich dein Publikum freuen?
Knop: Es ist auf jeden Fall ein sehr positives Programm. Es soll gelacht werden - natürlich. Natürlich dürfen die Parodie und der Fußball nicht fehlen, aber hauptsächlich geht es um die gute Laune.
Ich sage immer gerne: "Wenn man den Mundwinkel 30 Sekunden hochzieht, schüttet das Gehirn Glückshormone aus." Das ist ein riesengroßer Game-Changer. Das nächste Mal, wenn dir die Politesse ein Knöllchen ausstellt: lächeln. Wenn der Kassierer blöd guckt: lächeln. Und wenn Nachzahlung zur Steuererklärung höher ausfällt, dann muss man halt mal zwei Monate durchlachen. Aber ist ja Wurscht.
TAG24: Und sich nicht immer gleich über alles aufregen …
Knop: Genau. Wir müssen uns die Welt wieder ein bisschen schöner machen und deswegen ist mein Programm so ein Paralleluniversum, ein kleiner Kurzurlaub. Wir reden über Boybands, Tamagotchi, Leckmuscheln und was man früher alles so hatte.
Die Interaktion mit dem Publikum darf bei Matze Knop nicht fehlen
TAG24: Wenn du nochmal zurückreisen könntest. In welches Jahrzehnt würde es dich ziehen?
Knop: Die 90er waren schon cool. Das war eine geile Zeit. Da hatte ich ja auch meinen Durchbruch mit Supa Richie, der übrigens auch bei meinem Auftritt dabei sein wird. In der Zeit war alles bunt und die Welt schien irgendwie in Ordnung. Deswegen wollte ich das auch in meinem Programm so übernehmen. Was nicht heißen soll, das heute alles schlecht ist. Aber wir müssen den Fokus wieder aufs Gute richten.
TAG24: Auch die Interaktion mit dem Publikum darf bei dir nicht fehlen …
Knop: Das stimmt. Das macht mir auch richtig viel Spaß und bringt auch Abwechslung ins Programm. Denn man weiß im Vorfeld nie, worauf es hinausläuft. Am besten finde ich es immer, wenn ein Besucher, den ich anspreche, mit einer Antwort für einen großen Lacher sorgt. Andere sagen dann ‚Aber dann stiehlt er dir doch die Show?!?‘. Blödsinn! Es ist doch schön, wenn er auch einen Lacher erntet und vielleicht ein bisschen mit breiter Brust rausgeht. Am Ende sorgt auch das für eine tolle Show.
TAG24: Du sagtest schon, dass auch der Fußball in deinem Programm zur Sprache kommt. Wie gut bist du denn über den hiesigen informiert?
Knop lacht: Ich komme ja aus Lippstadt, daher bin ich unterklassigen Fußball gewohnt. Aber natürlich werd ich mein Publikum direkt zum CFC beziehungsweise ihrem Lieblingsverein befragen. Auf jeden Fall informiere ich mich aber auch im Vorfeld über den regionalen Fußball.
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Comeback von Supa Richie?
TAG24: Deine Vorpremiere feierst du in Chemnitz. Was verbindest du mit der Stadt?
Knop: In erster Linie erinnere ich mich daran, dass ich den Karl-Marx-Kopf geschrubbt habe für eine Sendung mit Inka Bause (57). Das werde ich nie vergessen. Aber ich war auch schon einige Male in der Stadthalle zu Gast.
TAG24: Wirst Du den Nischel auch im April besuchen?
Knop: Auf jeden Fall. Es bleibt einem immer wenig Zeit bei so einer Show, eine Stadt wirklich in Ruhe anzusehen. Aber dort werde ich auf jeden Fall vorbeischauen.
Zum Schluss verriet uns Knop, dass seine Paraderolle Supa Richie demnächst ein Comeback feiert. Ins Detail wollte er nicht gehen, aber er freut sich drauf.
Doch zuvor dürft Ihr Euch auf den Komiker und sein Programm "Spitzenreiter" am 2. April im Carlowitz Congresscenter freuen. Tickets gibt es für 42,65 Euro.
Titelfoto: Boris Breuer