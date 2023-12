Mit unseren Tipps kommt Ihr gut durch das erste Adventswochenende

Die Adventszeit beginnt und in Chemnitz und Umgebung ist viel los wie Bergparaden, Weihnachtsmärkte und eine Modellbahnbörse.

Von Victoria Winkel

Wie die Zeit vergeht, schon ist die Adventszeit wieder da. Viele Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet und in Chemnitz könnt Ihr schon die erste Bergparade besuchen. Wer keine Lust auf Weihnachtsmarkt & Co. hat, ist bei der Modellbahnbörse oder dem Hobby-Künstlermarkt richtig. Wir haben für jeden die passenden Tipps dabei. Ein schönes Wochenende für Euch.

Modellbahnbörse

Zwickau - Die Modellbahnbörse im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau (Leipziger Straße 182) ist nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für Autos, Ü-Eier, Zubehör und vieles mehr. Hier könnt Ihr kaufen, tauschen und verkaufen. Die Börse findet von 10 bis 14 Uhr statt.

Im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" stehen an diesem Samstag Modellbahnen im Mittelpunkt. © tycson1/123RF

Weihnachtsmannparade

Zwönitz - In Zwönitz finden an diesem Wochenende die Hutzentage statt und einer der Höhepunkte ist die Weihnachtsmannparade am Samstagmorgen. Um 10 Uhr reisen der Ober-Weihnachtsmann und seine Wichtel an, um die Marktpyramide anzuschieben. Der Weihnachtsmann wird mit Musik und Gesang begrüßt. Für alle Kinder gibt es natürlich auch eine kleine Überraschung. Zur abendlichen Bergparade (ab 17 Uhr) werden dann noch 500 Trachtenträger erwartet und es gibt ein Konzert auf dem Markt.

Die Weihnachtsmannparade gehört zu den Höhepunkten der Zwönitzer Hutzentage. © André März

Hobby-Künstlermarkt

Plauen - Beim Hobby-Künstlermarkt in der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) erwartet Euch ein großer Weihnachtsmarkt mit Hobby- und kunsthandwerklichem Angebot, Geschenkideen und weihnachtlichen Artikeln. Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr, am Sonntag bereits um 10 Uhr.

In Plauen findet ein Hobby-Künstlermarkt statt. © 123RF / monticello

Bergparade

Chemnitz - Mit der großen Bergparade wird an diesem Samstag in Chemnitz die Weihnachtszeit eingeläutet. Rund 600 Uniformträger, 370 Bergmusiker und 20 Bergsänger bilden mit ihrem eindrucksvollen Aufzug durch die Chemnitzer Innenstadt und dem anschließenden Konzert den Höhepunkt am Vortag des 1. Advents. Die Bergparade startet um 14 Uhr auf dem Theaterplatz und zieht dann entlang der Karl-Liebknecht-Straße, Richard-Tauber-Straße, Straße der Nationen, Brückenstraße (mit Richtungswechsel) zum Stadthallenvorplatz, wo im Anschluss das Konzert stattfindet. Bereits um 10 Uhr öffnen die Buden auf dem Weihnachtsmarkt.

In Chemnitz findet die große Bergparade statt. © Maik Börner

Messeführung zu Gymmotion

Chemnitz - Bei einer Messeführung könnt Ihr hinter die Kulissen der ehemaligen Produktionshallen auf dem Gelände der früheren Wanderer Werke kennenlernen. Bei der 75-minütigen Tour bekommt Ihr auch einen kleinen Einblick in die Show "Gymmotion", die am Abend in der Halle stattfindet. Die Messeführung beginnt um 14 Uhr. Tickets gibt es online für 10 Euro.

Bei einer Messeführung könnt Ihr einen Blick in hinter die Kulissen werfen. © Ralph Kunz

Pyramidenanschieben

Zschopau - In Zschopau wird die Weihnachtszeit eingeläutet. Auf dem Neumarkt findet um 16.30 Uhr das traditionelle Pyramidenanschieben statt. Der Eintritt ist frei. Bereits um 14 Uhr findet auf dem Festplatz Krumhermersdorf (Schulstraße 1) ebenfalls das Pyramidenanschieben statt.

Der Zschopauer Markt mit der Pyramide. © Uwe Meinhold

No Diggity

Chemnitz - Im Chemnitzer Satir (Hartmannstraße 11) wird ab 22 Uhr eine große HipHop- und RnB-Party gefeiert. Bei "No Diggity" könnt Ihr einfach feiern wie früher. Für die richtige Stimmung sorgen DJ Blizz und DJ Mathew. Die Party startet um 22 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro. Tickets gibt es auch online.

Im Nachtwerk wird der 25. Geburtstag gefeiert. © 123RF / nd3000

25 Jahre Nachtwerk