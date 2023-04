Mittelalterfest, Besuch auf der Osterwiese und Co.: Das könnt Ihr am Karsamstag erleben

Das lange Osterwochenende bietet in Chemnitz und Umgebung zahlreiche Ausflugs-Highlights. Im Chemnitztal kann man dem Osterhasen begegnen, im Tierpark den Stachelschweinen beim Füttern zusehen oder ins Mittelalter abtauchen. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Chemnitz - Im Chemnitzer Tierpark (Nevoigtstraße) kann man spannende Einblicke in das Leben von Alpakas, Zebras, Erdmännchen und Co. bekommen und insgesamt mehr als 200 Arten von Tieren entdecken. Hier könnt Ihr auch regelmäßig bei öffentlichen Fütterungen dabei sein, wie zum Beispiel um 13.30 Uhr bei den Stachelschweinen oder 14 Uhr im Krallenaffenhaus. Der Tierpark öffnet um 9 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres kommen kostenlos rein.

Frohnau - Das Besucherbergwerk im " Markus-Röhling-Stolln " (Sehmatalstraße 15) ist ein eindrucksvolles Zeitzeugnis der Industriekultur, bei dem der Besucher einen Einblick in die harte Arbeitswelt der Bergleute bekommt. Vom 16. bis 19. Jahrhundert wurden hier Kobalt und Silber gefördert, später suchte die Wismut hier nach Uranerz. Mit der Grubenbahn geht es etwa 600 Meter tief in den Stolln hinein, bevor der Rundgang zu Fuß weitergeht. Die erste Führung startet um 10 Uhr, die letzte um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder (6-17 Jahre) zahlen 6,50 Euro und das Familienticket gibt es für 28 Euro. Eine Foto- und Videoerlaubnis kostet einen Euro.

Claußnitz - Mit der Chemnitztal-Museumsbahn könnt mir mit dem Aussichtswagen direkt zum Osterhasen reisen. Der Osterhasenexpress startet am historischen Bahnhof Markersdorf-Taura (Hauptstraße 100) und mit etwas Glück lässt sich auch der Osterhase sehen. Die Fahrten starten um 10 Uhr. Es wird eine Platzreservierung über WhatsApp oder Telegram unter 0152/52424633 empfohlen. Die Einzelfahrt kostet 3 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro.

Chemnitz - Ritter, Gaukler und Handwerker haben wieder ihr Lager an der Burg Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 149) zum " Ostern im Mittelalter " aufgeschlagen. Es gibt einen kleinen Markt mit Händlern, Schauvorführungen, Kinder können sich im Armbrustschießen und Kerzenziehen üben und Ostereier bemalen. Außerdem kreuzen die Ritter mehrfach am Tag die Schwerter. Das Mittelalterfest ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt und Kostümierte zahlen 6 Euro.

Chemnitz - Gästeführerin Grit Link nimmt Euch um 14 Uhr in Chemnitz mit auf einen poetischen Osterspaziergang. Die Tour startet am Theatron, der Treppe am Theaterplatz. Von da aus geht es zur Janssenfabrik, dem Schloßteich und dem Schloßberg. Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer eine kleine Überraschung. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Voranmeldung unter: 0176/23402724.