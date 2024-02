Chemnitz: TAG24-Sommerkino kehrt an den Uferstrand zurück

Chemnitz - Nach dem großen Erfolg im Vorjahr: Das TAG24-Sommerkino kommt zurück an den Chemnitzer Uferstrand - wieder mit freiem Eintritt zu allen Filmen!

Marcel Kummers (36) plant schon den Kinosommer am Uferstrand. © Kristin Schmidt

Vom 18. bis zum 21. Juli wird ein Truck mit einer 50 Quadratmeter großen Leinwand für Kino-Feeling unter freiem Himmel sorgen. Täglich laufen zwei Filme: ein Familienfilm und ein Abendfilm, heißt es von den Veranstaltern.

"Zusätzlich wird es am Freitag und Samstag eine After-Show-Party geben", kündigt Gastro-Chef Marcel Kummers (36) an. Im Mai wird er den normalen Betrieb am Uferstrand starten.

Bis dahin ist noch einiges zu tun: "Ich will hier ein bisschen was umbauen - neue Pflanzen, neuer Sand und ein paar Möbel müssen gestrichen werden."

Nach erfolgreichem Auftakt verschreckte zum Saisonende 2023 eine Großbaustelle auf der Annaberger Straße viele Gäste. Nun wurden die Bauarbeiten etwas verlagert, sodass die Location nicht mehr vollständig eingezäunt ist.