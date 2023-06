18.06.2023 07:00 536 MotoGP, Jawa-Treffen oder Stadtrallye: Das ist alles in Chemnitz und Umgebung los

Am Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung was los: Die Motorsportelite ist am Sachsenring, in Chemnitz ist Jawa-Treffen und am Schloss Lichtenwalde Sängertreffen.

Von Victoria Winkel

Der Sonntag bietet Euch ein richtig abwechslungsreiches Programm, bei dem vor allem Motorsportfans auf ihre Kosten kommen werden. Der Rennzirkus macht Station am Sachsenring. Wer lieber historische Motorräder mag, ist dagegen in Chemnitz beim Jawa-Treffen richtig. Ganz ohne Motorsport kommt dagegen das Sängertreffen am Schloss Lichtenwalde aus. Wir wünschen Euch einen tollen Sonntag. Liqui Moly Motorrad Grand Prix Hohenstein-Ernstthal - Die Motorsportelite ist beim Liqui Moly Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring (Am Sachsenring) zu Gast und das bereits zum 25. Mal. Rennsportstars wie Marc Marquez und Fabio Quartararo werden auf dem Traditionskurs an den Start gehen und den Deutschland Grand Prix austragen. Die MotoGP-Fahrerparade startet um 10 Uhr. Bereits ab 9 Uhr ist die historische Motorradausstellung sowie der Red Bull Rennzirkus geöffnet. Tickets gibt es ab 80 Euro. Auf dem Sachsenring findet wieder der MotoGP statt. © Jan Woitas/dpa Jawa-Treffen Chemnitz - Die Jawa-Freunde Chemnitz laden ab 10 Uhr zum großen Treffen am Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz (Zwickauer Straße 77) ein. Die Jawa- und ČZ–Szene kommt in entspannter Atmosphäre zusammen. Es gibt verschiedene Maschinen der tschechischen Marken zu sehen und Ihr könnt Euch mit den Besitzern austauschen. Am Fahrzeugmuseum in Chemnitz findet ein Jawa-Treffen statt. © David Rötzschke "Mit den Abrafaxen durch Raum und Zeit" Schneeberg - Wenn Ihr schon immer mal die drei Abrafaxe Abram, Barbar und Halifax treffen wolltet, dann seid Ihr im Zeiss-Planetarium und Sternwarte in Schneeberg (Heinrich-Heine-Straße 13a) richtig. Gemeinsam mit den drei Kultfiguren geht Ihr auf eine spannende Reise durch die Menschheitsgeschichte und erfahrt unter anderem, wie die alten Griechen festgestellt haben, dass die Erde eine Kugel ist. Außerdem lernt Ihr große Wissenschaftler wie Galilei und Kopernikus kennen. Das Programm "Mit den Abrafaxen durch Raum und Zeit" beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Die historische Puppentheater-Sammlung Zwickau - In der Sonderausstellung in den Zwickauer Priesterhäusern (Domhof 5-8) bekommt Ihr Einblicke in die Entwicklung des Puppentheaters im Allgemeinen, ganz besonders aber vom Puppentheater Zwickau. Es werden unterschiedliche Marionetten und Handpuppen gezeigt, außerdem verschiedene Märchen- und Tierfiguren sowie Charakterpuppen. Die Priesterhäuser sind von 11.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. In den Zwickauer Priesterhäusern gibt es derzeit eine Sonderausstellung rund um das Thema Puppentheater. © Ralph Kunz Mittelsächsisches Sängertreffen Niederwiesa - Im Park von Schloss Lichtenwalde (Schlossallee 1) treffen sich an diesem Sonntag zahlreiche Chöre aus ganz Sachsen, um ihr musikalisches Repertoire zum Besten zu geben. Ihr könnt Euch auf Musik vom Volkslied bis zum klassischen Chorsatz freuen. Birgit Lehmann führt als unverwechselbare Gräfin Cosel durch das Programm. Das Sängertreffen startet um 13 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse für 7 Euro, ermäßigt 6 Euro. Am Mittelsächsischen Sängertreffen in Lichtenwalde nehmen Chöre aus ganz Sachsen teil. © PR Industrie.Kultur.Rallye Glauchau - Bei der "Industrie.Kultur-Rallye" lernt Ihr Glauchau von einer neuen Seite kennen. Ausgestattet mit einem GPS-Gerät und einem Roadbook geht Ihr auf Spurensuche zur Industriekultur von gestern, heute und morgen. Ihr müsst Rätsel lösen und Punkte sammeln. Die Stadtrallye findet von 13 bis 16 Uhr statt. Los geht's am Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau (Schlossplatz 5a). Es wird unter 03763/777580 oder schlossmuseum@glauchau.de um Anmeldung gebeten. Die Rallye startet am Schloss Glauchau. © Wiegand Sturm "Robin Hood" auf der Naturbühne Ehrenfriedersdorf - Die Saison auf der Naturbühne Greifensteine (Greifensteinstraße) ist eröffnet. Am Sonntagnachmittag erobert der Herr der englischen Wälder das Erzgebirge mit einem märchenhaft-naturvollen Spektakel für die ganze Familie. Um 15 Uhr erfahrt Ihr, wie der Kampf gegen den fiesen Guy von Gisbourne ausgeht und ob es ein Happy End für Robin und Lady Marian gibt. Tickets gibt es ab 16 Euro. Die Karten können auch online gekauft werden. Auf der Naturbühne an den Greifensteinen könnt Ihr die Abenteuer von "Robin Hood" erleben. © photoron/Ronny Küttner Heavysaurus im Wasserschloss Chemnitz - Vier Dinosaurier und ein Drache rocken ab 16.30 Uhr das Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6). Die "Kaugummi ist mega!"-Show ist für die ganze Familie und hat kindgerechte Texte. Das Konzert bietet nicht nur Unterhaltung, sondern Heavysaurus macht sich auch um die musikalische Früherziehung der Kinder verdient. Denn Rockmusik und Kids passen perfekt zusammen. Die Karten kosten 31,25 Euro, ermäßigt 27,25 Euro. TAG24 wünscht Euch viel Spaß!

Titelfoto: Jan Woitas/dpa, PR, photoron/Ronny Küttner, Ralph Kunz