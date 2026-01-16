Mountainbike-Weltmeister fliegt mit Nachwuchstalenten durch Chemnitzer Messehalle

Chemnitz - Er kommt zurück nach Chemnitz - größer, spektakulärer und mit einer klaren Botschaft: Wenn Mountainbike-Weltmeister Luc Ackermann (28) aus Thüringen am 7. März mit seiner Actionshow wieder in die Chemnitzer Messe kommt (Tickets ab rund 40 Euro), heißt das Motto nicht nur "Go Big or Go Home", sondern auch: Bühne frei für den Nachwuchs.

Freestyle-Motocross-Star Luc Ackermann (28) kehrt mit seiner Show nach Chemnitz zurück. © IMAGO/Funke Foto Services

Das zweieinhalbstündige Spektakel hatte bereits im vergangenen Jahr über 3000 Fans mit atemberaubenden Sprüngen, Rampen und Trickserien auf zwei Rädern begeistert.

Zur Neuauflage 2026 holt Ackermann nun junge Mountainbike-Talente aus Sachsen direkt ins Rampenlicht und lässt sie dort fahren, wo sonst nur internationale Topstars stehen.

Zwei von ihnen sind Max Fimmel (17) aus Mittweida und Fabio Westerhof (20) aus Lugau. Dass sie dabei sind, war Eigeninitiative. "Ich hab’ einfach angefragt, ob man da mitfahren kann", erzählt Max Fimmel.

Der angehende Mechatroniker kommt aus dem Motocross, fährt heute Mountainbike-Freestyle und hat Tricks wie Frontflip und Double Backflip im Repertoire. Angst? Nein. Respekt, ja. "Aber wenn ich etwas erreichen will, motiviere ich mich selbst und mache den Trick einfach."

Auch Verletzungen kennt er, ein Backflip-Unfall ging gerade noch glimpflich aus. Trotzdem ist klar: Er will mehr. "Wenn sich das professionell ergibt, dann auf jeden Fall."