Mountainbike-Weltmeister fliegt mit Nachwuchstalenten durch Chemnitzer Messehalle

Mountainbike-Weltmeister Luc Ackermann (28) kommt am 7. März mit seiner Actionshow wieder in die Chemnitzer Messe. Dabei bekommt auch der Nachwuchs eine Bühne.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Er kommt zurück nach Chemnitz - größer, spektakulärer und mit einer klaren Botschaft: Wenn Mountainbike-Weltmeister Luc Ackermann (28) aus Thüringen am 7. März mit seiner Actionshow wieder in die Chemnitzer Messe kommt (Tickets ab rund 40 Euro), heißt das Motto nicht nur "Go Big or Go Home", sondern auch: Bühne frei für den Nachwuchs.

Freestyle-Motocross-Star Luc Ackermann (28) kehrt mit seiner Show nach Chemnitz zurück.  © IMAGO/Funke Foto Services

Das zweieinhalbstündige Spektakel hatte bereits im vergangenen Jahr über 3000 Fans mit atemberaubenden Sprüngen, Rampen und Trickserien auf zwei Rädern begeistert.

Zur Neuauflage 2026 holt Ackermann nun junge Mountainbike-Talente aus Sachsen direkt ins Rampenlicht und lässt sie dort fahren, wo sonst nur internationale Topstars stehen.

Zwei von ihnen sind Max Fimmel (17) aus Mittweida und Fabio Westerhof (20) aus Lugau. Dass sie dabei sind, war Eigeninitiative. "Ich hab’ einfach angefragt, ob man da mitfahren kann", erzählt Max Fimmel.

Der angehende Mechatroniker kommt aus dem Motocross, fährt heute Mountainbike-Freestyle und hat Tricks wie Frontflip und Double Backflip im Repertoire. Angst? Nein. Respekt, ja. "Aber wenn ich etwas erreichen will, motiviere ich mich selbst und mache den Trick einfach."

Auch Verletzungen kennt er, ein Backflip-Unfall ging gerade noch glimpflich aus. Trotzdem ist klar: Er will mehr. "Wenn sich das professionell ergibt, dann auf jeden Fall."

Freestyler Max Fimmel (17) aus Mittweida zeigt am 7. März Tricks wie Frontflip und Double Backflip.  © Go Big or Go Home

Ein dritter Nachwuchsfahrer wird noch gesucht

Fabio Westerhof (20) aus Lugau zeigt einen Trick: Der Mountainbiker arbeitet an seiner sportlichen Zukunft als YouTuber (@fabiowst).  © Ralph Kunz

Ähnlich bei Fabio Westerhof. Auch der Lugauer hat Ackermann direkt angeschrieben - und bekam grünes Licht. "Das Interesse war da, und dann hat es geklappt."

Acht Jahre fährt er schon, mit Pause nach einem schweren Motorradunfall. Jetzt ist er zurück. Der Reiz für ihn: Adrenalin, neue Tricks, neue Leute.

Ackermann ist für ihn Vorbild - sportlich und menschlich. "Er hat viel erreicht und sich was aufgebaut."

Die Show selbst ist für beide Neuland. Große Sprünge, große Halle, großes Publikum. "Erst mal wirken lassen, dann das machen, was ich am besten kann", sagt Westerhof. Genau das will Ackermann sehen: "Es geht darum, Talente zu fördern und ihnen eine Bühne zu geben, um sich international zu empfehlen."

Spektakuläre Werbung für „Go Big or Go Home“: Die Brüder Luc und Hannes Ackermann zeigen Stunts vor dem Showplakat.  © IMAGO/Christian Heilwagen

Ein dritter Nachwuchsfahrer wird noch gesucht. Was der mitbringen muss? "Leidenschaft und Mut. Einen unbändigen Willen, sich weiterzuentwickeln."

Weitere Infos findet Ihr auf: lucackermann.com.

