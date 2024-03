Nix geplant am Samstag? Das sind unsere Ausflugstipps

Ob Ostermarkt, Trabi-Messe oder Kunsthandwerker: An diesem Samstag ist in Chemnitz und Umgebung viel los.

Von Victoria Winkel

Langsam rückt der Frühlingsanfang immer näher. Wer sich schon mal auf die Jahreszeit einstellen will, kann das unter anderem bei einem Spaziergang durch Blockhausen, einem Ostermarkt auf Schloss Wolkenburg oder bei einer Trabi-Ausstellung in Chemnitz. Wir wünschen Euch einen tollen Samstag.

Besuch in Blockhausen

Mulda/Dorfchemnitz - Im Walderlebniszentrum Blockhausen in Mulda (am Parkplatz an der Buswendeschleife halten, dann Spaziergang) könnt Ihr einigen sagenhaften Figuren wie Drachen, Wildschweinen oder Wikingern begegnen. Das Besondere: Die Holzfiguren wurden mithilfe von Kettensägen geschaffen. Bevor Ihr Blockhausen erreicht, liegt ein etwa zwanzigminütiger Spaziergang vor Euch, bei dem Ihr unter anderem auch an einem Imkerstand mit wunderschönen Figurenbeuten vorbeikommt. Da die Holzfiguren in der freien Natur stehen, gibt es keine Öffnungszeiten.

In Blockhausen könnt Ihr verschiedene Kettensägen-Kunstwerke sehen. © Detlev Müller

Trabi & Friends

Chemnitz - Die Messe Chemnitz (Messeplatz 1) zeigt zum zweiten Mal eine Ausstellung über das Kultauto des Ostens, den Trabant. Gemeinsam mit dem Zwickauer Verein Intertrab e. V. werden verschiedene Fahrzeuge und Modellreihen gezeigt sowie eine Vielzahl an weiteren bekannten Fahrzeugtypen und Zweikrafträdern. Trabi & Friends ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

In Chemnitz findet wieder die Schau "Trabi & Friends" statt. © Ralph Kunz

Ostermarkt

Limbach-Oberfrohna - Auf Schloss Wolkenburg (Schloss 3) könnt Ihr Euch schon auf das Osterfest einstimmen. In dem historischen Gemäuer findet an diesem Samstag ein Ostermarkt statt. Hier könnt Ihr bummeln, Euch Inspirationen holen oder kleine Ostergeschenke kaufen. Der Markt findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Auf Schloss Wolkenburg könnt Ihr Euch schon auf Ostern einstimmen. © 123RF/baudani0601

Kunsthandwerkermarkt

Rochlitz - Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) ist an diesem Wochenende die Kulisse für einen Kunsthandwerkermarkt. Kunsthandwerker, Künstler und Designer aus verschiedenen Bundesländern präsentieren ihre Produkte, angefangen bei Schmuck über Hüte, Lederkleidung, Holzarbeiten oder Keramik. Der Markt ist am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro.

An diesem Wochenende ist in Schloss Rochlitz Handwerkermarkt. © Maik Börner

Auf leisen Sohlen

Chemnitz - "Auf leisen Sohlen ... Geschichten zum Zuhören" gibt es heute für Euch in der Stadtteilbibliothek im Tietz (Moritzstraße 20). Die Vorlesepaten entführen sowohl kleine als auch große Zuhörer in bunte Fantasiewelten voller Abenteuer. Die Vorlesestunde findet von 11 Uhr bis 12 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

"Auf leisen Sohlen" ... heißt es an diesem Samstag wieder in der Chemnitzer Stadtbibliothek. © famveldman/123RF

Ausgeplaudert

Chemnitz - Im Chemnitzer Opernhaus (Theaterplatz) könnt Ihr an diesem Samstagnachmittag einen Blick hinter die Kulissen werfen. Matthias Winter trifft bei "Ausgeplaudert" Ensemblemitglieder. Diesmal sind Bariton Thomas Essel und der zweite Kapellmeister Maximilian Otto zu Gast. Essel ist dem Chemnitzer Publikum unter anderem als Vater in "Hänsel und Gretel", Dr. Falke in "Die Fledermaus" und "Wozzeck" bekannt. Otto leitete in dieser Saison unter anderem die Produktionen "Cabaret", "Orpheus in der Unterwelt" und verschiedene Konzerte. "Ausgeplaudert" im Opernhaus-Foyer beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Matthias Winter empfängt bei "Ausgeplaudert" am heutigen Samstag Bariton Thomas Essel und den zweite Kapellmeister Maximilian Otto. © Christof Heyden

2000er/2010er-Party