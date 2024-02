Nix los am Samstag? Hier kommen unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Am Samstag könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung viel erleben, von der Baumesse in Zwickau bis zum Nachtflohmarkt in Chemnitz.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Eure Pläne für das letzte Februar-Wochenende gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Von Baumesse bis Nachtflohmarkt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Habt einen schönen Samstag!

Familientag

Freiberg - Im Freiberger Johannisbad (Johann-Sebastian-Bach-Straße 1a) kommen Familien auf ihre Kosten. Beim "Familientag" am Samstag gibt es die Familienkarte (zwei Erwachsene und alle eigenen Kinder) zum Freizeittarif (drei Stunden) für 24,50 Euro. Das Johannisbad ist ab 9 Uhr geöffnet.

Im Johannisbad Freiberg ist Familientag. © 123RF / yanlev

Baufachmesse

Zwickau - Die regionale Bauwirtschaft trifft sich an diesem Wochenende in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) zur Baufachmesse. Die Messe gibt einen Gesamtüberblick zum Planen, Bauen, Sanieren, Renovieren und Einrichten. Das Spektrum reicht von Baumaterialien, Baumaschinen, Werkzeugen, Fertig- und Massivhäusern, Dach und Fenstern bis zu Türen und vielem mehr. Die Messe öffnet am Samstag um 10 Uhr ihre Pforten. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Färberei in der Schwarzküche

Rochlitz - In der Schwarzküche von

- In der Schwarzküche von Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) wird der Ofen angeheizt. Im großen Kessel wird mit Pflanzenfarbe gefärbt. Norhni alias Natascha Dobos zeigt den Besuchern, wie spannend das alte Handwerk noch heute ist. Dabei erfahren die Interessierten auch, wie man Wolle ohne Chemie in bunten Farben leuchten lässt. Die "Färberei in der Schwarzküche" beginnt am Samstag um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro (inkl. Museum).

In der Schwarzküche von Schloss Rochlitz wird das alte Färberhandwerk gezeigt. © Maik Börner

Hochzeitsmesse

Plauen - Verliebt, verlobt, verheiratet: Wer in diesem Jahr seine Hochzeit plant oder sich schon einmal über den schönsten Tag des Jahres informieren möchte, ist bei der Hochzeitsmesse Plauen in der Festhalle (Äußere Reichenbacher Straße 4) richtig. Zahlreiche Aussteller präsentieren Händler von Braut-, Fest- und Abendmode, Trauringen, Schmuck und Accessoires sowie Blumen, Hochzeitstorten und vielem mehr die neuesten Trends. Die Hochzeitsmesse beginnt am heutigen Samstag um 13 Uhr, am Sonntag schon um 11 Uhr. Die Tageskarte kostet 5 Euro.

In Plauen findet die Hochzeitsmesse statt. © velesstudio/123RF

Nachtflohmarkt

Chemnitz - "Trödeln macht glücklich" heißt es am Samstag ab 15 Uhr in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1). Hier könnt Ihr bis 23 Uhr beim Nachtflohmarkt in kleinen Schätzen stöbern oder alte und neue Raritäten entdecken. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Parkplatz kostet ebenfalls 3 Euro.

Trödelfans kommen in der Messe Chemnitz beim Nachtflohmarkt auf ihre Kosten. © Uwe Meinhold

Nicolazz

Chemnitz - Im Chemnitzer Krone Club (Augustusburger Straße 167) könnt Ihr am Samstag um 20 Uhr Sänger Nicolazz begrüßen. Der Chemnitzer ist im Jazz, Pop und Soul zu Hause und wird Euch mit seiner kräftigen Stimme und seiner musikalischen Vielfalt begeistern. Der Eintritt ist frei.

A Tribute to The Rolling Stones

Chemnitz - Schon seit 1998 bringt "Starfucker" als Rolling-Stones-Coverband Bühnen in ganz Europa zum Kochen. An diesem Samstag sind sie im Chemnitzer Brauclub (Neumarkt 2) zu Gast. Die vier Musiker haben natürlich auch die großen Hits im Gepäck wie "Satisfaction", "Angie" oder "Ruby Tuesday". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten könnt Ihr online kaufen für 23 Euro.

Die Rolling-Stones-Coverband "Starfucker" tritt im Chemnitzer Brauclub auf. © PR

Black meets House