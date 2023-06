Nix los am Sonntag? Hier kommen unsere Tipps

Langeweile am Wochenende? Von wegen! Egal ob Trödelmarkt, Spaß im Freizeitpark, Fahrrad- oder Bingefest - es gibt jede Menge in Chemnitz und Umgebung zu erleben. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Chemnitz - Auf dem Parkplatz vom Chemnitz Center ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Von 8 bis 16 Uhr könnt Ihr in Antiquitäten stöbern, auf Jagd nach Sammlerstücke und Kunsthandwerk gehen oder einfach zwischen den Ständen bummeln. Bei schlechtem Wetter findet der Trödelmarkt in der überdachten Einkaufspassage statt.

- In Geyer wird das 19. Bingefest gefeiert und für Groß und Klein gibt es viel zu erleben. Ab 10 Uhr finden Bingeführungen zur Bergbaugeschichte statt, um 11 Uhr startet ein Benefizlauf für den Schulförderverein und um 15 Uhr wird Eric Frenzel - Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger - in der Nordischen Kombination feierlich empfangen. Am Abend gibt es ab 20 Uhr Tanz, Musik sowie einen Lampion- und Fackelumzug durch die Binge und eine musikalische Feuershow. Am Sonntag geht es schon um 8 Uhr weiter mit dem Hähnewettkrähen im Festzelt und einem bunten Programm am ganzen Tag.