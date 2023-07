30.07.2023 06:33 Nix los am Sonntag? Hier kommen unsere Tipps

Flohmarkt in Chemnitz, Escape-Room auf Burg Mildenstein, Dampfmaschine im Industriemuseum oder Kräuterführung in Rochlitz: Am Sonntag ist eine Menge los.

Von Victoria Winkel

Flohmarkt, Escape-Room, Dampfmaschine oder Kräuterführung? An diesem Sonntag ist wieder jede Menge los in Chemnitz und der Region. Wir wünschen Euch einen schönen Tag. Flohmarkt an der Eissporthalle Chemnitz - An der Chemnitzer Eissporthalle kann wieder getrödelt werden: Auf dem Parkplatz an der Wittgensdorfer Straße findet von 9 bis 16 Uhr der beliebte Flohmarkt statt. An der Eissporthalle in Chemnitz findet ein Flohmarkt statt. © 123RF / Jackf Unterwegs mit der Parkeisenbahn Chemnitz - Die Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) dreht wieder ihre Runden auf der mehr als zwei Kilometer langen Strecke durch den Küchwald. Die Züge starten von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Ab 13 Uhr ist auch die Gartenbahn geöffnet. Das Ticket kostet 3 Euro, Kinder zahlen 2 Euro. Mit der Parkeisenbahn könnt Ihr Runden durch den Küchwald drehen. © Uwe Meinhold Der Schatz des Einäugigen Leisnig - Es ist der erste Escape-Room auf einer Burg in Sachsen: Auf Burg Mildenstein kommen Rätsel- und Gruselfans auf ihre Kosten. Ist man erst mal drin, da wo einst Bier, Wein und Lebensmittel unter der Vorderburg lagerten, schließen sich für 15 Minuten die Türen. Nur pfiffige Knobler rätseln sich durch drei Räume bis zum "Schatz des Einäugigen" und schaffen es vor Ablauf der Viertelstunde wieder an die frische Luft. Der Escape-Room ist der Abschluss einer knapp zweistündigen interaktiven Entdecker-Tour und ist für Teams von zwei bis acht Personen geeignet. Burg Mildenstein ist ab 10 Uhr. Der Eintrittspreis kostet 7 Euro, ermäßigt 7 Euro. Der Escape-Room kostet 24 Euro (für zwei Teilnehmer, jeder weitere Teilnehmer 10 Euro). Im Escape-Room habt ihr 15 Minuten Zeit, um einen Weg in die Freiheit zu finden. © Ralph Kunz Unter Dampf im Museum Chemnitz - Technikfans aufgepasst. Im Chemnitzer Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) wird ab 13 Uhr die historische Dampfmaschine in Bewegung gesetzt. Die Einzylinder-Gegendruck-Dampfmaschine von 1896 gehört zu den Highlights im Museum. Der Besuch der Vorführung ist kostenfrei und dauert etwa 30 Minuten. Das Museum selbst ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Im Chemnitzer Industriemuseum könnt Ihr die historische Dampfmaschine in Betrieb erleben. © Ralph Kunz Besuch im Sonnenlandpark Lichtenau - Einmal vom höchsten Rutschenturm Deutschlands aus 25 Metern Höhe heruntersausen, im Komet wirbeln oder durch das Kletterparadies turnen: Im Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) gibt es Attraktionen für jedes Alter. Kleine Baumeister kommen auch auf ihre Kosten, auf der Kran-Anlage und dem Bagger-Abenteuerplatz (Nutzung je 1 Euro) und im Wildgehege kann man Mufflons, Alpen-Steinböcke und Damhirsche in großen Gehegen beobachten. Der Sonnenlandpark ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 18 Euro (ab 4 Jahre). Der Wellenflieger ist eine beliebte Attraktion im Sonnenlandpark. © Sonnenlandpark/Anita Müller Kräuterführung Rochlitz - Im Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) könnt Ihr um 15 Uhr auf eine Führung mit dem Kräuterweib Agnes und der Küchenmagd Adelheid gehen. Die beiden führen Euch über die Flurstücke rund um das Schloss und zeigen Euch allerlei Leckereien, die am Wegesrand wachsen. Anschließend gibt es eine Kostprobe in der historischen Schwarzküche. Die Teilnahme kostet 18 Euro, ermäßigt 15,50 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 03737/492310. Auf Schloss Rochlitz erfahrt Ihr an diesem Sonntag mehr über Kräuter. © 123RF/yanadjana "Johann Strauss Gala" Bad Elster - Alles Walzer! Heißt es am Sonntagabend im König Albert Theater in Bad Elster (Theaterplatz 1). Der Chursächsische Hofballverein und das Chursächsische Salonorchester spielen ein neu arrangiertes, unterhaltsam-musikalisch-tänzerisches Potpourri von Johann Strauss. Bei der Johann Strauss Gala könnt Ihr Euch auf Klassiker wie den Donauwalzer, Melodien aus der "Fledermaus" oder den berühmten "Radetzky-Marsch" freuen. Die Gala beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es ab 14 Euro. Im König Albert Theater in Bad Elster findet am Sonntagabend eine "Johann Strauss Gala" statt. © PR / Danny Otto TAG24 wünscht einen schönen Sonntag.

Titelfoto: 123RF/yanadjana, 123RF / Jackf, Sonnenlandpark/Anita Müller