Nix los am Wochenende? Hier kommen unsere Tipps

Langeweile am Wochenende? Von wegen! Egal ob Trödelmarkt, Vorträge über ferne Orte, Partys und Gruselspaß unterm Riesenrad - es gibt jede Menge in Chemnitz und Umgebung zu erleben. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Zwickau - Wenn Ihr plant, an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau zu studieren, könnt Ihr Euch beim Hochschulinformationstag schon mal mit den Studiengängen und den verschiedenen Standorten vertraut machen. Die Experten der Uni beraten Euch auch zum Thema Bewerbung, Finanzierung und Wohnung. Der Infotag findet von 9 bis 14 Uhr statt. Das komplette Programm und die Standorte könnt Ihr auf der Homepage der WHZ abrufen.

Plauen - In der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) könnt Ihr Euch heute in ferne Länder entführen lassen. Ab 11 Uhr gibt es Live-Reportagen über die Toskana, den Norden Europas, Sri Lanka und Neuseeland. Die Vorträge werden gehalten von Reiner Harscher, Petra und Gerhard Zwerger-Schoner, Barbara Vetter sowie Heiko Beyer, der sechs Monate am schönsten Ende der Welt, Neuseeland, verbracht hat. Tickets für die Einzelvorträge gibt es ab 20 Euro.