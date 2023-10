Nix los am Wochenende? Hier kommen unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Modellbahnausstellung, eine Versteigerung oder lieber Herbstbasteln? In Chemnitz und Umgebung ist am Samstag viel los.

Von Victoria Winkel

Modellbahnausstellung, eine Versteigerung oder lieber Herbstbasteln? Der Samstag bietet für alle, die etwas unternehmen wollen, ein abwechslungsreiches Programm. Wir wünschen Euch einen erlebnisreichen Tag.

ImmoBau in Chemnitz

Chemnitz - Im Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60) findet an diesem Wochenende die Baumesse ImmoBau statt. Ab 10 Uhr könnt Ihr Euch über den Erwerb von Immobilien, die Finanzierung, Neu- und Umbau sowie Sanierung und Einrichtung informieren. Dazu gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Die Tickets könnt Ihr online kaufen.

Modellbahnausstellung

Zwickau - Die Modellbahnbörse im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau (Leipziger Straße 182) ist nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für Autos, Ü-Eier, Zubehör und vieles mehr. Hier könnt Ihr kaufen, tauschen und verkaufen. Die Börse findet von 10 bis 14 Uhr statt.

In Zwickau findet eine Modellbahnbörse statt. © 123rf / Whitestone

Besuch in der Schaustickerei

Plauen - Die Plauener Schaustickerei (Obstgartenweg 1) ist eine historische Maschinenstickerei aus dem Jahr 1902, die inzwischen zur Museumsfabrik umgestaltet wurde. Es werden alle Stickverfahren und die Herstellung von "Plauener Spitze" gezeigt. Um 11, 13 und 15 Uhr gibt es Vorführungen an einer Großstickmaschine. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt ins Museum kostet 6 Euro, Kinder (6-16 Jahre) zahlen 3 Euro.



Herbstbasteln

Königsfeld - In der Naturschutzstation Weiditz (Am Stau 1) könnt Ihr an diesem Samstag ab 13 Uhr kleine Sachen für den Herbst basteln. Die Bastelaktion geht bis 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird nur ein Unkostenbeitrag für das Material erhoben.

Herbstzeit ist Bastelzeit und das könnt Ihr in der Naturschutzstation Weiditz. © 123rf/ olla79

Parkeisenbahn

Chemnitz - Auch im Herbst dreht die Chemnitzer Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) ihre Runden durch den Küchwald. Auf dem 2,3 Kilometer langen Kurs kommt Ihr unter anderem an den Tennisplätzen und dem Kosmonautenzentrum vorbei. An diesem Samstag wird außerdem um 10 Uhr der neue Bahnhof nach seinem Umbau wiedereröffnet. Aus diesem Anlass startet der Fahrbetrieb schon um 10.30 Uhr. Ab 13 Uhr gibt es ein Programm auf der Bühne am Bahnhof mit DJ Locke, den Happy Less und Narretau. Zudem gibt es eine Echtdampfeisenbahnbahn "Spurweite 7 1/4" zum Mitfahren und ein Kinderkarussell. Im Bahnbetriebswerk dreht die Gartenbahn von 13 bis 18 Uhr ihre Runden.

Die Parkeisenbahn dreht auch im Herbst ihre Runden durch den Küchwald. Am heutigen Samstag wird auch der neue Bahnhof eröffnet. © Kristin Schmidt

Brückenfest

Chemnitz - Das Viadukt in Rabenstein über die Oberfrohnaer Straße erstrahlt in neuem Glanz. Das wird an diesem Samstag mit einem Brückenfest gefeiert. Um 14 Uhr geht es los, unter anderem mit einem Auftritt von Opernsänger Jürgen Mutze. Anschließend gibt es Livemusik, Rundgänge mit Gästeführerin Martina Wutzler und einen Auftritt vom Posaunenchor. Den Abschluss bildet um 19 Uhr ein Feuerwerk.

Am Rabensteiner Viadukt wird ein Brückenfest gefeiert. © Kristin Schmidt

Versteigerung

Chemnitz - Im Museum für sächsische Fahrzeuge in Chemnitz (Zwickauer Straße 77) könnt Ihr am heutigen Samstag eine ganz besondere Versteigerung erleben: Ab 15 Uhr heißt es für einen DKW F8, einen "Scheunenfund", der zum Pritschenwagen umgebaut ist, zum Ersten, zum Zweiten und verkauft. Der Oldtimer von 1940 kam 1995 als Geschenk ins Museum. Das Startgebot liegt bei 500 Euro. Der Eintritt zur Versteigerung kostet 3 Euro. Es wird um Anmeldung unter post@fahrzeugmuseum-chemnitz.de gebeten.

Der "Scheunenfund", der DKW F8, wird versteigert. © Museum für Sächsische Fahrzeuge

Steigerkirmes

Schneeberg - In Schneeberg wird die Steigerkirmes, das Brauereifest gefeiert. Im Kulturzentrum Goldne Sonne (Fürstenplatz 5) erwarten Euch ab 18 Uhr De Erbschleicher, Schießbude, Jahrmarkt und ein Party-DJ. Außerdem wird die Hopfenprinzessin gewählt. Tickets gibt es online für 20 Euro.

De Erbschleicher sind bei der Steigerkirmes in Schneeberg dabei. © PR

La Deutsche Vita

Zwickau - Im Nachtwerk Zwickau (Olzmannstraße 51) steigt ab 22.30 Uhr die "la Deutsche Vita"-Party. Dabei könnt Ihr Euch auf die größten Hits der Deutschen Hip-Hop-Szene freuen. Mit dabei ist DJ Greph (DD Finest Music). Es ist Ladies Night, das heißt freier Eintritt bis 23.30 Uhr. Tickets gibt es online für 8 Euro.

Hip-Hop steht im Mittelpunkt der Nachtwerk-Party. © 123RF / nd3000