Noch keine Pläne für Sonntag? Schaut mal in unsere Tipps

Zuckertütentag, Ponyschau oder vielleicht Bootfahren auf dem Schwanenteich? Wer für diesen Sonntag noch keine Pläne hat, kann gern mal einen Blick in unsere Tipps werfen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Hirschfeld - Bevor der Ernst des Lebens beginnt, können alle Schulanfänger an diesem Sonntag noch einen schönen Tag im Tierpark genießen. Im Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) haben alle ABC-Schützen freien Eintritt und dürfen sich über eine kleine Überraschung freuen. Um 15 und 16 Uhr gibt es außerdem Aufführungen vom Puppentheater "Luna". Der Tierpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, Kinder (3-17 Jahre) zahlen 3,50 Euro.

Rodewisch - Im Planetarium in Rodewisch (Rützengrüner Straße 41a) könnt Ihr das legendäre Originalalbum "Der Traumzauberbaum: Geschichtenlieder" von 1980 in einer einzigartigen Visualisierung in der großen Kuppel erleben. Dank moderner Animationen wurden die Zeichnungen vom Traumzauberbaum, Moosmutzel, Waldwuffel und den andere Figuren zum Leben erweckt. Die Show "Der Traumzauberbaum" ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet und beginnt um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder (4-16 Jahre) zahlen 4 Euro.