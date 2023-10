Noch keine Pläne für Sonntag? Schaut mal in unsere Tipps

Chemnitz - Am Stausee Oberrabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) können am heutigen Sonntag mal die Hunde abtauchen. Den Impfausweis und Hundemarke nicht vergessen, eine Haftpflichtversicherung ist ebenfalls Pflicht. Der Eintritt kostet für den Hund 5 Euro (inklusive zwei Begleitpersonen). Los geht es um 10 Uhr.

Frankenberg - Eines Tages lernen sich am See die Kuh "Mama Muh" und Krähe "Krah" kennen. Sie beobachten Kinder beim Schwimmen. Aber eigentlich will "Krah" nichts mit "Mama Muh" zu tun haben, denn sie benimmt sich nicht wie eine typische Kuh. Sie unternimmt lieber körperliche Aktivitäten und "Krah" soll mitmachen. Ob die beiden noch Freunde werden und wie die Geschichte von "Mama Muh und die Krähe" ausgeht, erfahrt Ihr in der Flimmerkiste im Stadtpark Frankenberg (Hammertal 3). Der Film startet um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro.