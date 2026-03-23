Ralf Schmitz erhält diesen Ehrenpreis in Chemnitz

Chemnitz - Am Sonntagabend war Comedian Ralf Schmitz (51) mit seinem Programm "Schmitzfindigkeiten" in der Stadthalle Chemnitz zu Gast. Dass er dort auch einen Preis erhält, damit hatte der Komiker nicht gerechnet.

Ralf Schmitz (51) erhält von Geschäftsführer Dr. Ralf Schulze den Stadthallenpreis "Chemnitzer Biene" © Yvonne-Buchh/Stadthalle Chemnitz

Es ist bereits sein dritter Auftritt vor einer ausverkauften Kulisse in der Stadthalle. Zuvor war er 2019 (mit "Schmitzeljagd") und 2024 ("Schmitzefrei") in Chemnitz.

Damit hat er sich den Stadthallenpreis "Chemnitzer Biene" verdient, den ihn Stadthallen-Geschäftsführer Dr. Ralf Schulze kurz vor seinem Auftritt am Sonntag überreichte.

Damit reiht er sich in die "Wall of Fame" der Stadthalle Chemnitz ein, in der alle Preisträger auf Ehrentafeln gewürdigt werden.

Insgesamt 51 Künstler und Ensembles haben die Auszeichnung bisher erhalten. Darunter auch Comedian-Kollege Chris Tall (34) sowie die Kabarettisten Willy Astor und Urban Priol (beide 64).