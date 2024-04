14.04.2024 06:35 1.810 Runter vom Sofa! Das sind unsere Tipps für einen abwechslungsreichen Sonntag

Am Sonntag ist eine Menge los in Chemnitz und Umgebung wie der Töpfermarkt in Freiberg, Trödelmarkt in Chemnitz oder das Frühlingsfest in Zschopau.

Von Victoria Winkel

In Chemnitz und Umgebung ist eine Menge los, also nichts mit Langeweile am Sonntag! Im Chemnitz Center könnt Ihr auf den Trödelmarkt gehen, in Zschopau ist Frühlingsfest und in Freiberg könnt Ihr zum Töpfermarkt fahren. Trödelmarkt Chemnitz - Auf dem Parkplatz vom Chemnitz Center ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Von 8 bis 16 Uhr könnt Ihr nach Antiquitäten stöbern, auf Jagd nach Sammlerstücken und Kunsthandwerk gehen oder einfach zwischen den Ständen bummeln. Bei schlechtem Wetter findet der Trödelmarkt in der überdachten Einkaufspassage statt. Im Chemnitz Center ist wieder Trödelmarkt-Zeit. © Ralph Kunz Reifendreherwerkstatt Seiffen - Wie sah das Leben im Erzgebirge früher aus? Im Erzgebirgischen Freilichtmuseum in Seiffen (Hauptstraße 203) könnt Ihr eine dörfliche Museumsanlage besuchen mit einem original erhalten gebliebenen Preißlerschen Drehwerk mit Wasserkraftantrieb, eine Stellmacherei und eine Spankorbmacherwerkstatt. Natürlich darf auch ein Spielzeugmacher nicht fehlen. Das Museum ist von 10 bis 12.30 und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Kinder (4 bis 16 Jahre) zahlen 1,50 Euro.

Im Freilichtmuseum Seiffen könnt Ihr einen Reifendreher bei der Arbeit erleben. © Hendrik Schmidt/dpa Werdauer Waldlauf Werdau - In Werdau findet ab 10 Uhr wieder der Waldlauf statt. Von der Turnhalle unterhalb der Sportschule könnt Ihr an einem Halbmarathon teilnehmen, einem Ein-/Sieben-/Zehn- oder Zwölf-Kilometer-Lauf. Das Meldebüro im Anbau der Sportschule ist ab 8.30 Uhr geöffnet. Die genauen Strecken findet Ihr online. In Werdau wird es am Sonntag sportlich beim Waldlauf. © federicofoto / 123rf Töpfermarkt Freiberg - Töpfer aus ganz Sachsen und Deutschland sind an diesem Sonntag in Freiberg auf dem Obermarkt anzutreffen. Beim Töpfermarkt findet Ihr Schickes und Nützliches für Küche, Garten, Haustier oder Dekoration und alles ist handgefertigt. Insgesamt sind 40 Töpfer dabei. Der Markt startet um 11 Uhr. Auf dem Freiberger Obermarkt findet ein Töpfermarkt statt. © misterforeman/123rf Frühlingsfest Zschopau - Es ist Rummel-Zeit in Zschopau. "An den Anlagen" findet das Zschopauer Frühlingsfest statt. Fahrgeschäfte, Losbuden und viele Leckereien warten in der Erzgebirgsstadt auf Euch. Los geht's ab 13 Uhr. Rote-Kerker-Tour Chemnitz - Der Rote Turm ist nicht nur eines der Wahrzeichen der Chemnitzer Innenstadt, er hat auch eine bewegte Geschichte. Das älteste Gebäude der City war auch mal ein Gefängnis. Bei der "Roter-Kerker-Tour und Innenstadt" erfahrt Ihr, wer hier so alles einsitzen musste. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Rundgang durch die Innenstadt. Los geht's um 14 Uhr am Roten Turm. Die Teilnahme kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Es wird um Voranmeldung unter Tel. 0371/690680 gebeten. Der Rote Turm ist ein Wahrzeichen von Chemnitz. © Maik Börner Flugvorführung im Schloss Wolkenstein - Auf Schloss Wolkenstein (Schlossplatz 1) könnt Ihr die Könige der Lüfte, die Adler, aber auch andere Greifvögel bei Flugvorführungen des Sächsischen Adler- und Jagdfalkenhofs live erleben. Die Schau findet um 15 Uhr statt und dauert etwa 45 Minuten. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, Kinder zahlen 4,50 Euro. Hunde sind nicht gestattet. Auf Schloss Wolkenstein könnt Ihr Greifvögel hautnah erleben. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag!

Titelfoto: Maik Börner, Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB