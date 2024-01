21.01.2024 06:22 1.251 Runter vom Sofa: Das sind unsere Tipps für Euren Sonntag

An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung recht viel los. Schaut mal in unsere Tipps.

Von Victoria Winkel

Phänomenia oder lieber Indoor-Spielplatz? An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung recht viel los - und wenn Ihr auf keines von beiden Lust habt, keine Bange, wir haben noch mehr Tipps für Euch. Besuch im Botanischen Garten Chemnitz - Ein Besuch im Botanischen Garten in Chemnitz (Leipziger Straße) lohnt sich auch im Winter. Ihr könnt nicht nur auf zwölf Hektar verschiedene Pflanzen und Tiere entdecken, sondern auch unterschiedliche Gewächshäuser besuchen. Der Botanische Garten ist ab 8 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Das Tropenhaus im Botanischen Garten. © Kristin Schmidt Bären, Alpakas und Co. im Tierpark Hirschfeld - Im Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) könnt Ihr mehr als 600 Tiere und 100 verschiedene Arten erleben - wie die Wisente, Stachelschweine oder Alpakas. Dabei lassen sich zum Beispiel im "Bärenland" von einer Terrasse aus Bären und Wölfe ohne störende Gitter beobachten. Der Tierpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Im Tierpark Hirschfeld könnt Ihr mehr als 600 Tiere von 100 Arten entdecken. © Andreas Kretschel Captain Schnuppes Weltraumreise Schneeberg - Im Zeiss-Planetarium und Sternwarte in Schneeberg (Heinrich-Heine-Straße 13a) könnt Ihr auf Weltraumreise gehen. Also Sicherheitsgurte schließen, Triebwerke zünden und ab die Post! Zusammen mit Captain Schnuppe besucht Ihr die Planeten unseres Sonnensystems. Los geht's um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Im Planetarium Schneeberg geht Kapitän Schnuppe auf eine Weltraumreise. © boszyartis/123RF Phänomenia Stollberg - Wasser, Luft, Optik, Mechanik, Magnetismus, Mathematik und Schwingungen: Das sind alles spannende Gebiete für kleine Entdecker. In der Phänomenia im Schloss Hoheneck (An der Stalburg 6-7) könnt Ihr anfassen, mitmachen und forschen. Die Phänomenia ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder (4 bis 16 Jahre) 7 Euro. In der Phänomenia kommen kleine und große Entdecker auf ihre Kosten. © Klaus Jedlicka Führung durch die Dauerausstellung Chemnitz - Im Chemnitzer Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) könnt Ihr Industriegeschichte aus drei Jahrhunderten erleben. Bei einer Führung durch die Dauerausstellung könnt Ihr technische Meisterleistungen der sächsischen Wirtschaft entdecken. Die Führung startet um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Im Industriemuseum könnt Ihr an einer Führung durch die Dauerausstellung teilnehmen. © Sven Gleisberg Jorinde & Joringel Chemnitz - Eine böse Zauberin hat den Wald verhext, seitdem singt kein Vogel mehr und Liebespaare verschwinden spurlos. Als Jorinde und Joringel dem Schloss der Hexe zu nahe kommen, wird Jorinde in eine Nachtigall verwandelt. Joringel wird noch gerade so von einer Krähe gerettet, bevor er zu einem Baum wird. Ob er Jorinde retten kann, erfahrt Ihr im Chemnitzer Weihnachtsmärchen "Jorinde & Joringel" im Schauspielhaus im Spinnbau (Altchemnitzer 27). Das Märchen beginnt um 15 Uhr. Restkarten gibt es ab 15 Euro. Vera-Cosima Gutmann (Sylphe) und Richard Koppermann (Joringel) im Chemnitzer Weihnachtsmärchen "Jorinde und Joringel". © Dieter Wuschanski/Theater Chemnitz Strauss-Gala Bad Elster - Der Chursächsische Hofballverein und das Chursächsische Salonorchester nehmen Euch mit auf eine musikalische Reise an Donau & Co. Auf dem Programm stehen zahlreiche Weltklassiker der Strauss-Dynastie wie der "Donauwalzer", "Die Fledermaus" oder der "Radetzky-Marsch". Die Strauss-Gala beginnt um 15 Uhr im König Albert Theater (Theaterplatz 1). Karten gibt es ab 14 Euro. TAG24 wünscht Euch viel Spaß.

Titelfoto: Dieter Wuschanski/Theater Chemnitz, boszyartis/123RF, Andreas Kretschel