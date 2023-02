Runter vom Sofa! Hier kommen unsere Sonntagstipps für Chemnitz und Umgebung

An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los, von Fasching über Kunstmarkt bis Schlossgeflüster kommt jeder auf seine Kosten.

Von Victoria Winkel

Faschingsumzug oder lieber Kunstmarkt? An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los und wenn Ihr auf keins von beiden Lust habt, keine Bange, wir haben noch mehr Tipps für Euch.

Eislaufen im Schloss

Freiberg - Im Schloss Freudenstein wartet eine 525 Quadratmeter große Eisfläche auf Euch und Eure Schlittschuhe. Ihr könnt ab 10 Uhr Eure Runden im Schlosshof drehen. Außerdem gibt es eine beheizbare Winterbar, Glühweinhütten und Schlittschuhverleih. Die Laufzeiten sind in vier Blöcke mit jeweils zwei Stunden eingeteilt. Dazwischen liegt immer eine halbe Stunde Pause. Pro Block kostet es für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder zahlen im Januar nur 2,50 Euro. Wer Schlittschuhe ausleihen will, muss dafür 4,50 Euro (zzgl. Pfand) einplanen.

Im Innenhof von Schloss Freudenstein könnt Ihr auf einer 525 Quadratmeter großen Eisbahn Eure Runden drehen. © 123rf/saz1977

Kunstmarkt im Kloster

Leisning - Nach zweijähriger Pause findet an diesem Sonntag im Kloster Buch (Klosterbuch 1) wieder der Kunst- und Handwerkermarkt statt. Ihr habt die Gelegenheit, Künstlern und Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und mehr über die Herstellung der Artikel zu erfahren. Natürlich können die Sachen dann auch gekauft werden. Der Markt ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Im Kloster Buch findet heute ein Kunst- und Handwerkermarkt statt. © 123RF/kyolshin

Ski Tamm am Fichtelberg

Oberwiesenthal - Zum 105. Mal wird am Fichtelberg der Skifasching gefeiert. An der Freilichtbühne am Skihang gehts pünktlich um 11.11 Uhr los, wenn die Narren am Festumzug teilnehmen und mit Showeinlagen auf ihren Brettern den Hang hinab sausen. Außerdem könnt Ihr Euch auf Skiballett und Skizirkus freuen. Bei dem Gaudi kommen Groß und Klein auf ihre Kosten.

Beim Skifasching in Oberwiesenthal findet das närrische Treiben auf dem Skihang statt. © Bernd März

Faschingsumzug

Plauen - In Plauen sind die Narren los. In der Vogtlandmetropole findet an diesem Nachmittag ein Faschingsumzug statt. Start ist um 14 Uhr am Westbahnhof. Von da aus geht es mit Konfetti, Bonbon-Regen und Musik rund anderthalb Kilometer über die Neundorfer- und Marktstraße bis zum Altmarkt. Dort wird dann weiter gefeiert.

Plauen verwandelt sich heute zu einer Faschingshochburg mit einem großen Festumzug. © 123 RF/kzenon

"Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch"

Chemnitz - Der Zauberrat Prof. Dr. Irrwitzer hat alle Hände voll zu tun, denn sein Soll an bösen Taten ist noch nicht erfüllt und schon bald ist Silvester. Ein Unglück kommt selten allein. Ausgerechnet in der Situation taucht Tante Tyrannja auf. Sie will die Hälfte vom Punschrezept des Professors kaufen, denn der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch hat es in sich. Mit ihm verwandeln sich bei Glockenschlag um Mitternacht alle guten Wünsche direkt ins Gegenteil. Doch der Kater Maurizio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel wollen das verhindern. Ob sie das schaffen, erfahrt Ihr um 15 Uhr bei "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" im Chemnitzer Schauspielhaus (im Spinnbau, Altchemnitzer Straße). Karten gibt es ab 15 Euro.

Zauberrat Prof. Dr. Irrwitzer (Christian Ruth, r.) muss noch viele böse Taten vollbringen. Der Rabe Jakob Krakel (Lisanne Hirzel, l.) und Kater Maurizio di Mauro (Maurizio di Mauro, M.) wollen das verhindern. © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz

Schlossgeflüster

Chemnitz - Gräfin Frederike von Grünberg alias Birgit Lehmann lädt wieder zum "Schlossgeflüster" im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) ein. Unter dem Motto: "Halten Sie es wie der Dachdecker und seien Sie keine beleidigte Leberwurst" wendet sie sich diesmal Weisheiten und Sprichwörter im Wandel der Zeiten zu. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr). Tickets gibt es ab 19,50 Euro.

Birgit Lehmann schlüpft an diesem Sonntagnachmittag wieder in die Rolle der Gräfin Frederike von Grünberg. © PR

Highlights im Museum

Chemnitz - Bei der Führung "Highlights im Museum Gunzenhauser" könnt Ihr unter professioneller Anleitung die aktuelle Ausstellung und die Höhepunkte aus der Museumssammlung des Chemnitzer Museums Gunzenhauser (Falkeplatz) kennenlernen. Los geht's um 16 Uhr an der Museumskasse. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Im Museum Gunzenhauser in Chemnitz könnt ihr heute bei einer Führung die Highlights der Sammlung kennenlernen. © Maik Börner