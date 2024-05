Schon wieder Sonntag! Mit unseren Tipps wird Euch nicht langweilig

Trödelmarkt, Kutschenschau oder Bärenmesse: Der Pfingstsonntag hält in Chemnitz und Umgebung einige schöne Ausflüge bereit. Wir wünschen Euch einen schönen Tag.

Chemnitz - Auf dem Parkplatz vom Chemnitz Center ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Von 8 bis 16 Uhr könnt Ihr in Antiquitäten stöbern, auf Jagd nach Sammlerstücke und Kunsthandwerk gehen oder einfach zwischen den Ständen bummeln. Bei schlechtem Wetter findet der Trödelmarkt in der überdachten Einkaufspassage statt.

Chemnitz - Große und kleine Bärenliebhaber kommen am Pfingstsonntag im Folklorehof Grüna (Pleißaer Straße 18) auf Ihre Kosten - bei der Grünaer Bärenmesse. Im Taubenschlag präsentieren Aussteller aus ganz Deutschland Hunderte in liebevoller Handarbeit gefertigte Bären. Im Innenhof findet ein Kinderfest statt und auch der 1. Chemnitzer Oldtimerclub ist nachmittags mit dabei. Die Bärenmesse findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Chemnitz - Der Internationale Museumstag findet seit 1978 statt und soll auf die Bedeutung der Museen aufmerksam machen. In diesem Jahr nehmen in Chemnitz unter anderem das Industriemuseum, das Museum für Naturkunde sowie das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz smac am Museumstag teil. Los geht's ab 10 Uhr. Ob auch ein Museum aus Eurer Umgebung teilnimmt, könnt Ihr auf der Homepage des Museumstags nachsehen.