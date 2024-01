Sieben Tipps für den ersten Tag des Jahres

Schon ist wieder Neujahr und auch wenn viele diesen Tag ruhig angehen lassen, gibt es in Chemnitz und Umgebung einige Ausflugsmöglichkeiten.

Von Victoria Winkel

Nach Silvester erst mal ausschlafen, gemütlich frühstücken - und dann? Wer den ersten Tag des Jahres nicht zu Hause verbringen will, hat heute einige Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben. Schaut mal in unsere Tipps.

Spaziergang im Park

Limbach-Oberfrohna - Der historische Park von Schloss Wolkenburg (Schloss 3) ist nicht nur ein ehemaliger englischer Landschaftsgarten, es gibt noch mehr zu entdecken. Das Schloss ist geschichtlich mit der Gießerei Lauchhammer verknüpft. Der Graf von Einsiedel ließ im 18. und 19. Jahrhundert Eisenkunstgussfiguren nach antikem Vorbild schaffen. Seit 2017 sind erste Kopien von Eisenkunstgussplastiken im Schlosspark zu finden - bei einem Spaziergang durch den Park könnt Ihr diese Figuren entdecken.

Im Schlosspark Wolkenburg stehen Kopien historischer Kunstgussfiguren. © Uwe Meinhold

Auf dem Landweg nach New York

Augustusburg - In einer Sonderausstellung könnt Ihr auf Schloss Augustusburg an einer besonderen Reise teilnehmen: "Auf dem Landweg nach New York". Fünf Künstler haben sich mit vier Ural-Motorrädern auf das Abenteuer begeben und sind über 40.000 Kilometer nach New York gefahren. Das Schloss ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Sonderausstellung kostet 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.

"Auf dem Landweg nach New York" heißt die aktuelle Sonderausstellung auf Schloss Augustusburg. © PR

Besuch im Horch-Museum

Zwickau - Wo kann man die sächsische Automobilgeschichte besser kennenlernen als an ihrer Wiege? Das Zwickauer August Horch Museum (Audistraße 7) zeigt auf 6500 Quadratmetern rund 160 automobile Großexponate und zahlreiche kleinere Ausstellungsstücke, die nicht nur Auto- und Technikfreunde begeistern. Zu den Highlights gehört unter anderem ein Horch aus dem Jahr 1911. Das Museum ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Im Horch Museum bekommt Ihr einen Überblick über die historische Entwicklung des Automobilbaus. © Kristin Schmidt

Noch einmal Weihnachten in der Manufaktur der Träume

Annaberg-Buchholz - In der Manufaktur der Träume (Buchholzer Straße 2) in Annaberg-Buchholz könnt Ihr schon ein bisschen von Weihnachten träumen: Pyramiden, Engel, Bergleute, Holzspielwaren und viele weitere spannende Objekte warten in der Ströherschen Sammlung (Dauerausstellung) auf Euch. Die Manufaktur der Träume ist an Neujahr ab 12 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, ermäßigt vier Euro.

In der Manufaktur der Träume könnt Ihr noch einmal Weihnachtsfeeling genießen. © Uwe Meinhold

City-Tour durch Chemnitz

Chemnitz - Welcher Tag eignet sich wohl besser, etwas Neues zu entdecken (oder etwas Bekanntes wiederzuentdecken) als Neujahr? Bei der Chemnitzer City-Tour bekommt Ihr einen Überblick über die Innenstadt und ihre Sehenswürdigkeiten, wie den Markt, die Innere Klosterstraße, den Roten Turm oder den Theaterplatz. Der Rundgang startet um 14 Uhr an der Tourist-Information (Markt 1). Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 0371/690680.

Bei der City-Tour geht es auch zum Chemnitzer Theaterplatz. © Kristin Schmidt

Neujahrsspaziergang

Plauen - Auch in Plauen könnt Ihr auf Erkundungstour durch die historische Altstadt gehen und zusammen mit den Stadtführern einen Neujahrsspaziergang machen. Ihr kommt bei dem Rundgang am Alten Rathaus, dem Vogtlandmuseum, der St. Johanniskirche und dem Nonnenturm vorbei. Die Tour beginnt um 14 Uhr an der Tourist-Information (Unterer Graben 1) und die Teilnahme kostet 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro. Ihr könnt Euch online für den Neujahrsspaziergang anmelden.

Artistik im Weihnachtszirkus

Chemnitz - Manege frei auf dem Chemnitzer Hartmannplatz. Der Weihnachtszirkus ist in der Stadt und hat ein tolles Programm im Gepäck. Um 15 und 19 Uhr könnt Ihr Euch auf Artisten wie die Sky Angels, Daniela Levina, das Duo Romero und Co. freuen. Karten gibt es ab 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Die Tickets können online gebucht werden (Online-Preis ab 24,35 Euro).

In Chemnitz ist der Weihnachtszirkus zu Gast. © Kristin Schmidt