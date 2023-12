Sieben Tipps für ein abwechslungsreiches zweites Adventswochenende

Zwickau - In der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) könnt Ihr an diesem Wochenende shoppen, mitmachen und ausprobieren beim Advents-Kreativmarkt . Es gibt tolle Designprodukte, Schauvorführungen und Mini-Workshops für Groß und Klein. Der Markt beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Chemnitz - In der Veranstaltungsreihe "Alle in die Werkstatt" präsentiert der Kreativhof "Die Stadtwirtschaft" (Jakobstraße 46) "Friede.Freude.Flittertrash - die große Wichtelwerkstatt" von Fablab und TextileC. Kommt in Euren schönsten Weihnachtsoutfits vorbei und genießt Glühwein und Plätzchen. Wenn Euch Eure eigenen Outfits nicht mehr gefallen, findet Ihr vielleicht etwas Passendes in der Tauschecke. Los geht es um 14 Uhr.

Drebach - Weihnachten steht vor der Tür, deshalb treffen sich die Planeten Jupiter und Saturn am Himmel. Jedes Jahr machen sich die beiden auf den Weg ins geheimnisvolle Weihnachtsland, um nachzuschauen, ob in der Weihnachtsbäckerei & Co. alles in Ordnung ist. Schließlich verraten die beiden den Kindern, was es mit dem Weihnachtsstern auf sich hat. "Das Geheimnis des Weihnachtssterns" im Planetarium und Sternwarte Drebach (Milchstraße 1) beginnt um 16 Uhr und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.