Sieben Tipps für einen erlebnisreichen Sonntag

Wir haben wieder ein paar Tipps für Chemnitz und Umgebung für Euch, von Bildungsmesse über Puppentheater bis zum Tierpark.

Von Victoria Winkel

Den Sonntag kann man faul auf dem Sofa verbringen, muss man aber nicht. Für alle, die kurz vorm Start in die neue Woche etwas erleben möchten, haben wir ein paar Tipps in Chemnitz und Umgebung parat.

Fahrt mit der Fichtelbergbahn

Oberwiesenthal/Cranzahl - Das ist pure Eisenbahnromantik: Die Fichtelbergbahn ist zwischen Cranzahl und Oberwiesenthal im Erzgebirge unterwegs. Die erste Fahrt in Richtung Cranzahl startet um 8.45 Uhr, in die Gegenrichtung fährt der erste Zug um 10 Uhr. Die einfache Fahrt nach Oberwiesenthal kostet für Erwachsene 9 Euro, Kinder zahlen 4,50 Euro und Familien 19,40 Euro.

Eine Fahrt mit der Fichtelbergbahn ist ein Erlebnis für die ganze Familie. © André März

Essenszeit bei den Hyänen

Chemnitz - Im Chemnitzer Tierpark (Nevoigtstraße) kann man nicht nur mehr als 200 Arten von Tieren entdecken, sondern auch spannende Einblicke in das Leben von Leoparden, Zebras, Erdmännchen und Co. bekommen. Wer zum Beispiel schon immer mal wissen wollte, was eine Hyäne so frisst, sollte am heutigen Sonntag um 11 Uhr bei der Fütterung der Raubtiere dabei sein. Der Tierpark öffnet um 9 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, ermäßigt drei Euro, Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres kommen kostenlos rein.

Um 11 Uhr findet eine öffentliche Fütterung bei den Hyänen statt. © Maik Börner

Bildungsmesse

Zwickau - Die Zwickauer Berufsmesse "Bildung & Beruf" ist eine Plattform zur Berufs- und Studienorientierung. Dabei gibt es Informationen zur Berufsorientierung, Ausbildung, Praktikumsplätze, Studium, Weiter- und Fortbildungen, Existenzgründung und vielem mehr. Die Messe in der Zwickauer Stadthalle (Bergmannstraße 1) startet um 10 Uhr. Zwischendurch gibt es Modenschauen für die Jugendweihe. Der Eintritt ist kostenfrei.

Bei der Messe "Beruf & Bildung" könnt Ihr Euch rund um das Thema Ausbildung, Studium, aber auch Fort- und Weiterbildung informieren. © Ralph Koehler/Propicture (Archivbild)

Besuch in der Drachenhöhle

Syrau - In der Drachenhöhle Syrau (Höhlenberg 10) verbirgt sich in 16 Metern Tiefe eine Welt aus Tropfsteinen und kristallklaren Seen. Ihr könnt dieses Naturwunder bei einer Führung entdecken und zum Abschluss eine faszinierende Lasershow erleben. Die Drachenhöhle ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder zahlen 6 Euro.

Die Drachenhöhle in Syrau. © Uwe Meinhold

Made by you

Chemnitz - Bei "Made by you" (Straße der Nationen 92) könnt Ihr Eure kreative Ader ausleben. In dem Keramikgeschäft habt Ihr die Qual der Wahl zwischen 300 verschiedenen Modellen, von A wie Aschenbecher bis Z wie Zuckerdose, die Ihr dann nach Lust und Laune bunt bemalen könnt. Wenn die Kunstwerke fertig sind, werden sie gebrannt und können wenige Tage später abgeholt werden. Die Kosten richten sich nach dem ausgewählten Modell. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.

Bei "Made by you" könnt Ihr kreativ werden und Keramik gestalten. © 123RF/Nesharm

Puppentheater im Wasserschloss

Chemnitz - Es waren einmal zwei Kinder, Gerda und Kai. Kai wird von der Schneekönigin verzaubert und in ihren Eispalast entführt. Ob Gerda ihren Freund retten kann? Das Marionettentheater Dombrowsky gastiert mit dem Andersen-Märchen "Die Schneekönigin" im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6). Die Aufführung im Bürgersaal beginnt um 15 Uhr. Tickets können online gekauft werden, für 15,50 Euro.

Das Marionettentheater Dombrowsky spielt im Wasserschloss Klaffenbach das Märchen "Die Schneekönigin". © PR

Clara und der Nussknacker

Plauen - Pjotr I. Tschaikowsky schrieb für sein Ballett "Der Nussknacker" fantasievoll Musik mit großem Wiedererkennungswert. Beim 2. Kinderkonzert im Vogtlandtheater (Theaterplatz 3) könnt Ihr in die zauberhafte Welt des Zuckerlandes von Clara und dem Nussknacker eintauchen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es für 14 Euro, ermäßigt 7 Euro (für Kinder ab 4 Jahren).

Im Kinderkonzert im Theater Plauen wird die Geschichte von Clara und dem Nussknacker erzählt. © Uwe Meinhold