Sieben Tipps für einen fantastischen Oktober-Sonntag

Von Bürgerfest im Kaßberg-Gefängnis bis Hochzeitsmesse im Schloss Waldenburg ist am Sonntag in Chemnitz und Umgebung eine Menge los.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Eure Pläne für den Sonntag gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Von Bürgerfest bis Hochzeitsmesse ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Besuch im Tierpark

Hirschfeld - Im Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) könnt Ihr mehr als 600 Tiere in 100 verschiedenen Arten erleben, wie die Wisente, Stachelschweine oder Alpakas. Dabei zum Beispiel im "Bärenland" von einer Terrasse aus Bären und Wölfe ohne störende Gitter beobachten. Der Tierpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.



Im Tierpark Hirschfeld könnt Ihr nicht nur Kängurus entdecken, sondern auch Alpakas, Wisente & Co. © Andreas Kretschel

Kindheitserinnerungen auf Schloss Wildeck

Zschopau - Schloss Wildeck in Zschopau weckt derzeit "Kindheitserinnerungen". In der Sonderausstellung könnt Ihr Spielzeug aus DDR-Zeiten kennenlernen oder wiederentdecken. Es gibt Einblicke in mehr als 40 Jahre DDR-Spielzeugproduktion. Da werden Euch nicht nur der Sandmann oder Pittiplatsch über den Weg laufen. Die Ausstellung ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Auf Schloss Wildeck gibt es derzeit die Sonderausstellung: "Kindheitserinnerungen - Spielzeug in der DDR" zu sehen. © Uwe Meinhold

Tag der Steine in der Stadt

Chemnitz - An diesem Sonntag findet deutschlandweit der "Tag der Steine in der Stadt" statt. In Chemnitz könnt Ihr dazu an einem Rundgang mit Gästeführer Udo Mayer über den jüdischen Friedhof teilnehmen und besondere Grabstätten kennenlernen. Los geht es um 10 Uhr. Treffpunkt ist Friedhof in der Straße Am Laubengang Ecke Hoher Weg. Die Teilnahme ist kostenlos.



Bei einem Rundgang könnt Ihr besondere Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof kennenlernen. © Uwe Meinhold

Gedenkstätte Kaßberg-Gefängnis

Chemnitz - Mit einem Bürgerfest wird die Eröffnung der Gedenkstätte im ehemaligen Kaßberg-Gefängnis (Kaßbergstraße 17) gefeiert. Auf 1900 Quadratmetern werden Ausstellungen, Zeitzeugeninterviews und vieles mehr gezeigt. Das Fest findet von 10 bis 15 Uhr statt.



Die Eröffnung der Gedenkstätte "Kaßberg-Gefängnis" wird mit einem Bürgerfest gefeiert. © Uwe Meinhold

Auf dem Landweg nach New York

Augustusburg - In einer Sonderausstellung könnt Ihr auf Schloss Augustusburg an einer besonderen Reise teilnehmen: "Auf dem Landweg nach New York". Fünf Künstler haben sich mit vier Ural-Motorrädern auf das Abenteuer begeben und sind über 40.000 Kilometer nach New York gefahren. Das Schloss ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Sonderausstellung kostet 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.

Auf Schloss Augustusburg wird derzeit die Sonderausstellung "Auf dem Landweg nach New York" gezeigt. © PR

Hochzeitsmesse

Waldenburg - Ihr habt vor zu heiraten? Dann seid Ihr bei der Hochzeitsmesse auf Schloss Waldenburg (Peniger Straße 10) richtig. Ihr könnt Hochzeitsplaner treffen, Brautmodenexperten kennenlernen und Euch Inspirationen bei verschiedenen Goldschmieden holen. Die Messe beginnt um 11 Uhr.



Falls Ihr Eure Hochzeit plant, bekommt Ihr auf Schloss Waldenburg alle Infos. © 123rf.com/margobasarab

Schneewittchen und die sieben Zwerge

Zwickau - Es war einmal ... heißt es an diesem Sonntag um 16 Uhr im Puppentheater Zwickau (Gewandhausstraße 3). Schneewittchen liebt es zu träumen und wenn da nicht ihre Stiefmutter wäre, würde sie vielleicht den ganzen Tag verträumen. Große und kleine Zuschauer verlaufen sich zusammen mit Schneewittchen in die unverständliche Welt der Erwachsenen und erleben so einen spannenden Perspektivwechsel. Karten kosten 12 Euro, Kinder zahlen 7 Euro.

Im Puppentheater Zwickau könnt Ihr die Geschichte "Schneewittchen und die sieben Zwerge" erleben. © Kultour Z. GmbH