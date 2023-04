Sieben Tipps für einen schönen Karfreitag in Chemnitz und Umgebung

Es ist Ostern und die Talsperre Kriebstein sowie die Parkeisenbahn in Chemnitz starten in die Saison, der Osterhase ist zu Gast und auch sonst ist viel los.

Von Victoria Winkel

Ostern steht vor der Tür und am heutigen Karfreitag ist auch schon der erste Feiertag. Wer nicht zu Hause herumsitzen, sondern etwas erleben will, hat jede Menge Gelegenheiten dazu. Bei der Parkeisenbahn und an der Talsperre Kriebstein ist der Osterhase zu Gast, es gibt tolle Führungen und viele andere Erlebnisse in Chemnitz und Umgebung.

Osterhasen-Kinderfest bei der Parkeisenbahn

Chemnitz - Der Osterhase ist zu Gast bei der Parkeisenbahn im Chemnitzer Küchwald (Küchwaldring 24) und überbringt den kleinen Besuchern Schokoladen und andere Überraschungen. Es gibt Draisine- oder Lokführerstandsmitfahrten, Ponyreiten und Kutschenfahrten. Die Parkeisenbahn dreht ab 9 Uhr ihre Runden, Gartenbahnanlage im Innenhof des Bahnbetriebswerkes ist ab 13 Uhr geöffnet.

Bei der Chemnitzer Parkeisenbahn ist heute der Osterhase zu Gast. © Uwe Meinhold

Ostern in Waldenburg

Waldenburg - Kuriositäten wie ein zweiköpfiges Kalb, eine historische Mumie und verschiedenste Präparate erwarten Euch im Naturalienkabinett in Waldenburg (Geschwister-Scholl-Platz 1). An Ostern gibt es dazu noch tolle Aktionen wie einen spannenden Rätselspaß rund um das Osterfest und das Ei sowie Führungen. Außerdem bieten das Museum und das Schloss Waldenburg ein gemeinsames Kombi-Ticket an. Das Naturalienkabinett ist ab 10 Uhr geöffnet, das Schloss direkt gegenüber ab 11 Uhr. Das Kombi-Ticket kostet 11,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.

Im Naturalienkabinett in Waldenburg gibt es Kuriositäten wie das doppelköpfige Kalb zu sehen. © Jan Woitas/ZB

Saisoneröffnung an der Talsperre Kriebstein

Kriebstein - Die Talsperre Kriebstein startet in die neue Saison und da sind nicht nur jede Menge Märchenfiguren wie Frau Holle oder das tapfere Schneiderlein dabei, sondern auch der Osterhase. Gemeinsam läuten sie den Frühling ein. Gefeiert wird am Hafen Kriebstein (An der Talsperre). Los geht's ab 10 Uhr.

Der Osterhase besucht heute die Saisoneröffnung an der Talsperre Kriebstein. © MISKUS/Gabriele Ottich

Kettensägenkunst zu Ostern

Mulda/Dorfchemnitz - In Blockhausen in Mulda (am Parkplatz an der Buswendeschleife halten, dann Spaziergang) wird mit den Kettensägen der Frühling begrüßt. Es wird geschnitzt und geschwitzt und egal wie das Wetter wird: Mit Glühwein und einem kühlen Bier ist man auf alles eingestellt. Dazu kann auch der Skulpturenpark mit der größten Sammlung von monumentalen Kettensägenkunstwerken besucht werden. Der Imbiss öffnet um 11 Uhr. Die Skulpturen können jederzeit besichtigt werden.

In Blockhausen wird mit Kettensägen der Frühling begrüßt. © Kristin Schmidt

Von Turm zu Turm

Lunzenau - Aller guten Dinge sind drei, das gilt auch für diese Führung im Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1). Bei der Tour "Von Turm zu Turm" geht es auf drei Türme von dem Schloss. Neben dem Bergfried werden auch der Pulverturm und das Rapunzeltürmchen besichtigt. Teilnehmer sollten also schwindelfrei sein und festes Schuhwerk sowie robuste Kleidung tragen. Los geht's um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro und ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.

Auf Schloss Rochsburg könnt Ihr bei einer Führung drei Türme besteigen. © PR

Die sieben letzten Worte ...

Bad Elster - Das Konzertmeisterquartett der Chursächsischen Philharmonie lädt zum Karfreitagskonzert zur Sterbestunde Jesu. Es wird Joseph Haydns (1732-1809) Komposition "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" gespeilt, eine Auftragskomposition für die Karwoche der Kirche Santa Cueva in Cadiz. An diesem Karfreitag wird eine Bearbeitung Haydns für ein Streichquartett gespielt. Das Konzert beginnt um 15 Uhr im Königliches Kurhaus (Badstraße 25). Karten gibt es für 8 Euro.

In Bad Elster spielt das Konzertmeisterquartett ein Karfreitagskonzert. © northstaragency/123 RF

Nachtwächtertour

Chemnitz - Der Chemnitzer Nachtwächter lädt zu einem Rundgang durch die abendliche Innenstadt. Mit spannenden Geschichten im Gepäck besucht der Nachtwächter mit den Teilnehmern der "Abend-Tour" unter anderem den Markt, die Innere Klosterstraße, den Roten Turm und den Neumarkt. Die Führung startet um 20 Uhr an der Tourist-Information auf dem Markt. Die Teilnahme kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Es wird um Anmeldung unter 0371/690680 gebeten.

Eine Station beim Nachtwächterrundgang ist der Rote Turm. © Harry Härtel/Härtelpress

Wir wünschen Euch einen wunderschönen Feiertag.