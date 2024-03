Sieben Tipps für einen schönen Karfreitag in Chemnitz und Umgebung

An Karfreitag ist in Chemnitz und Umgebung vieles los, wie die Osterfahrten der Chemnitztalbahn oder die Saisoneröffnung an der Talsperre Kriebstein.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Ostern steht vor der Tür und am heutigen Karfreitag ist auch schon der erste Feiertag. Wer nicht zu Hause herumsitzen, sondern etwas erleben will, hat jede Menge Gelegenheiten dazu. Bei der Parkeisenbahn und an der Talsperre Kriebstein ist der Osterhase zu Gast, es gibt tolle Führungen und viele andere Erlebnisse in Chemnitz und Umgebung.

Osterhasenfest bei der Parkeisenbahn

Chemnitz - Der Osterhase ist zu Gast bei der Parkeisenbahn im Chemnitzer Küchwald (Küchwaldring 24) und überbringt den kleinen Besuchern Schokolade und andere Überraschungen. Es gibt Draisine- oder Kutschfahrten durch den Küchwald. Die Parkeisenbahn dreht ab 10 Uhr ihre Runden, die Gartenbahnanlage im Innenhof des Bahnbetriebswerkes ist ab 13 Uhr geöffnet.

Der Osterhase ist zu Besuch bei der Parkeisenbahn. © Christof Heyden

Besuch bei Alpaka, Pinguin & Co.

Limbach-Oberfrohna - Im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna (Tierparkstraße 1) leben derzeit etwa 300 Tiere in 68 Arten, darunter die farbenfrohen Flamingos, Alpakas und Pinguine, die man sogar in ihrem Gehege besuchen kann. Außerdem könnt Ihr das Indianerdorf besuchen. Der Tierpark ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Im Amerika-Tierpark könnt Ihr neben Pinguinen auch Alpakas und viele andere Tiere sehen. © Maik Börner

Mit der Chemnitztalbahn zur Osterwiese

Claußnitz - Mit der Chemnitztal-Museumsbahn könnt Ihr mit dem Aussichtswagen direkt zum Osterhasen reisen. Der Osterhasenexpress startet am historischen Bahnhof Markersdorf-Taura (Hauptstraße 100) und mit etwas Glück lässt sich auch der Osterhase sehen. Die Fahrten starten um 10 Uhr. Es wird eine Platzreservierung über WhatsApp oder Telegram unter 0152/52424633 empfohlen. Die Einzelfahrt kostet 5 Euro, Kinder zahlen 3,50 Euro.

Die Chemnitztalbahn ist über das lange Wochenende als Osterhasenexpress unterwegs. © Kristin Schmidt

Osterhasenrallye im Park

Lunzenau - Der Gewerbeverein Lunzenau und Gästeführerin Carmen Petrus laden Kinder ab sieben Jahren zu einer Osterhasenrallye ein. Im Heinrich-Heine-Park in Lunzenau müsst Ihr zehn Aufgaben lösen, um ein Osternest zu erhalten. Die Rallye startet um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro. Es wird um Anmeldung unter Telefon 0177/5872919 gebeten.

In Lunzenau gibt es eine Osterhasenrallye. © 123rf / serezniy

Ostern an der Talsperre

Kriebstein - Die Talsperre Kriebstein startet in die neue Saison und da sind nicht nur jede Menge Märchenfiguren dabei, sondern auch der Osterhase. Gemeinsam läuten sie den Frühling ein. Gefeiert wird am Hafen Kriebstein (An der Talsperre). Los geht's ab 10 Uhr.

An der Talsperre Kriebstein wird zu Ostern die Saisoneröffnung gefeiert. © PR/Miskus

Rundgang "Wo der Hase langläuft"

Rochlitz - Mit dem familienfreundlichen Rundgang "Wo der Hase langläuft" läutet Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) das Osterfest ein. Es gibt viele lustige, interessante und spannende Fakten rund um das Schloss. So erfahren die Teilnehmer, ob die alten Ritter auch schon Ostereier gesucht haben. Die Führung beginnt um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro und Kinder bis 16 Jahre zahlen 6,50 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon: 03737/492310.

Auf Schloss Rochlitz könnt Ihr den Rundgang "Wo der Hase hinläuft" erleben. © Uwe Meinhold

Schwanensee in Chemnitz

Chemnitz - Die Schwestern Odette und Odile wachsen unter der strengen Hand ihres Vaters auf, der ihr Leben bestimmt. Auf einem Jahrmarkt begegnen sie dem jungen Soldaten Siegfried, der sich sofort in Odette verliebt. Doch ihr Vater unterbindet das. Siegfried muss in den Krieg und als er verwundet wird, begegnet er im Traum Odette wieder, die da eine Schwanenprinzessin ist. Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr bei "Schwanensee". Das Ballett wird um 19.30 Uhr im Chemnitzer Opernhaus am Theaterplatz gezeigt. Karten gibt es ab 20 Euro.

Am Freitag zeigt das Chemnitzer Opernhaus das Ballett "Schwanensee". © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz