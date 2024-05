Sieben Tipps für einen tollen Mai-Feiertag

Es ist der 1. Mai und damit Feiertag! Wenn Ihr noch keine Pläne habt, kein Problem! Wir haben ein paar Vorschläge für Euch - von Rummel in Chemnitz über Karls Erlebnisdorf bis zum Oldtimertreffen. Wir wünschen Euch einen schönen Feiertag.

Döbeln - Seit inzwischen etwas mehr als vier Wochen lockt das neue Karls Erlebnisdorf (Erdbeerstraße 1) nach Döbeln. Auf dem weitläufigen Gelände könnt Ihr Spaß in der Bockwurstschleuder haben, den Mais-Express ausprobieren oder Euch in der Kreativwerkstatt künstlerisch betätigen. Das Erlebnisdorf ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, einige Attraktionen kosten aber einen kleinen Obolus.

Chemnitz – Am Schloßteich werden heute wieder zahlreiche Modellbauer des 1. Chemnitzer Schiffsmodellbauclubs erwartet, um ihre Schiffsmodelle zu Wasser zu lassen. Die Modelle können ab 10 Uhr zu Wasser und zu Land an der Gondelstation (Promenadenstraße) bestaunt werden und es wird Schauvorführungen geben.

Kohren-Sahlis - In Kohren-Sahlis könnt Ihr mit Packziegen auf Wanderschaft gehen. Bevor es losgeht, werden die Ziegen gemeinsam gestriegelt, gesattelt und bepackt. Die Ziegen bestimmen ihre Position in der Gruppe selbst. Sie suchen sich eine oder mehrere Personen aus, die sie bei der Wanderung begleiten. Ab und zu sind auch kleine Pausen nötig, die man für ein Picknick nutzen kann, oder die Gästeführerin lässt kleine Aktionen aus der Naturpädagogik einfließen. Die Tour startet um 10 Uhr am Irrgarten der Sinne (Linda 33). Die Teilnahme kostet 8,50 Euro, Kinder zahlen 7,50 Euro (inklusive Picknick). Voranmeldung unter Tel. 0162/6350650 oder 03434466966.