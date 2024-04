Sieben Tipps für Euren Sonntagsausflug in Chemnitz und Umgebung

Am letzten Sonntag im April ist in Chemnitz und Umgebung wieder eine Menge los wie der Welttag der Partnerstädte, Familien-Disco und Rummel.

Von Victoria Winkel

Der April neigt sich dem Ende zu. Ein Grund mehr, am Sonntag noch etwas zu erleben. Wir haben wieder sieben Ausflugstipps in Chemnitz und dem Umland für Euch zusammengestellt.

Tag der offenen Gärtnerei

Chemnitz - Der Gartenfachmarkt Richter (Weststraße 98) öffnet an diesem Sonntag zum Tag der offenen Gärtnerei. Von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr bekommt Ihr unter anderem alles für Balkonien, um Euren Balkon fit für das Frühjahr zu machen. Es gibt für jeden Standort die passenden Blumen und eine große Auswahl der Balkonpflanzen kommt aus sächsischer Produktion.

Der Gartenfachmarkt Richter hat zum "Tag der offenen Gärtnerei" geöffnet. © Uwe Meinhold

Faszination Dampfmaschine

Chemnitz - Technikfans aufgepasst: Im Chemnitzer Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) wird ab 11 Uhr die historische Dampfmaschine in Bewegung gesetzt. Die Einzylinder-Gegendruck-Dampfmaschine von 1896 gehört zu den Highlights im Museum. Der Besuch der Vorführung ist kostenfrei und dauert etwa 30 Minuten. Das Museum selbst ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Im Industriemuseum wird die Dampfmaschine in Betrieb gesetzt. © Ralph Kunz

Fahrten mit der Chemnitztalbahn

Claußnitz - Die Chemnitztalbahn ist wieder ins Schweizerthal unterwegs. Der Chemnitztalexpress startet um 13 Uhr am Museumsbahnhof Markersdorf-Taura (Hauptstraße 100) in Claußnitz. Die Züge fahren jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Unterwegs ist ein Zustieg an den Stationen Alte Mühle, Amselgrund Neuschweizerthal oder der Endstation Schweizerthal-Diethensdorf möglich. Die einfache Fahrt kostet 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.



Die Chemnitztalbahn ist wieder ins Schweizerthal unterwegs. © Kristin Schmidt

Düsseldorf in Chemnitz

Chemnitz - Düsseldorf und Chemnitz sind seit über 30 Jahren Partnerstädte. Zum "Welttag der Partnerstädte" erfahrt Ihr, wie viel Düsseldorf in Chemnitz steckt und welche Hinweise es auf die Partnerschaft gibt in der Stadt. Gästeführerin Grit Linke nimmt Euch mit auf einen Rundgang auf den Spuren von "Düsseldorf in Chemnitz". Treffpunkt ist um 14 Uhr an der "Allee des Lichts" an der Laterne der Stadt Düsseldorf im Park der O.d.F. (in Höhe Industrieschule/Wasserwerk). Die Teilnahme kostet 11 Euro.

Im Park der O.d.F. startet am Sonntag die Stadtführung "Düsseldorf in Chemnitz". © Ralph Kunz

Frühlingsvolksfest

Zwickau - Das Zwickauer Frühlingsvolksfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft erwartet Euch wieder mit unzähligen Attraktionen wie dem Dschungelexpress, dem Booster Maxx, einem Kindersportkarussell, dem Break Dancer und dem Europa Rad. Dazu gibt es noch Losbuden und Leckereien. Das Frühlingsvolksfest ist ab 14 Uhr geöffnet.

Es ist Rummelzeit in Zwickau. Das Frühlingsvolksfest ist auf dem Platz der Völkerfreundschaft zu Gast. © Ralph Köhler/propicture

Familien-Disco im Luxor

Chemnitz - Bei der Familien-Disco "Disco Family" können Kinder zusammen mit ihren Eltern feiern, die Tanzfläche stürmen und tolle Drinks (passend zum Alter) probieren. Für die richtige Stimmung sorgen ein DJ, passendes Licht und eine Nebelmaschine. Die Disco findet ab 14 Uhr im Luxor (Hartmannstraße 9 bis 11) statt. Der Eintritt kostet für Kinder 6 Euro, Erwachsene zahlen 9 Euro und das Familienticket (zwei Erwachsene, zwei Kinder) kostet 25 Euro.

Im Luxor findet eine Familien-Disco statt. © 123/RFPrometeus

Schneeweißchen und Rosenrot