Stadtfest, Sigmund-Jähn-Tag und Nacht der Schlösser: Das ist am Samstag alles los

Trödelmarkt in Annaberg, Heizhaus- und Seeberplatzfest in Chemnitz und Nacht der Schlösser im Zwickauer Land. An diesem Wochenende ist viel los.

Von Victoria Winkel

Wenn Ihr noch unentschlossen seid, was Ihr an diesem Samstag unternehmen wollt, findet Ihr bei uns ein paar Vorschläge, was man in Chemnitz und der Region so alles erleben kann. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Trödelmarkt

Annaberg-Buchholz - Von 7 bis 14 Uhr kommen "Jäger und Sammler" auf dem Annaberger Markt auf ihre Kosten, beim monatlichen Sammler & Trödelmarkt. Das Angebot reicht von Antik bis Krimskrams, Neuwaren werden nicht angeboten.

In Annaberg ist Trödelmarkt. © 123RF/gameover

Heizhausfest

Chemnitz - Das legendäre Chemnitzer Eisenbahnfest geht in eine neue Runde. Beim 30. Heizhausfest im Eisenbahnmuseum (Frankenberger Straße 172) könnt Ihr Euch an diesem Wochenende auf historische Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven freuen, es gibt Schnupperfahrten nach Hetzdorf, Führerstandsmitfahrten und Feld-sowie Modellbahnen. Natürlich sind auch die Ausstellungen geöffnet. Los geht es ab 9 Uhr.

Das Heizhausfest bietet Spaß für Groß und Klein. © Maik Börner

Seeberplatzfest

Chemnitz - Am Chemnitzer Seeberplatz wird gefeiert: Ab 11 Uhr gibt es Live-Musik, ein Kinderfest, Marktfrau Karoline bietet Führungen rings um die Markthalle an, es gibt einen Streetfood Markt und Initiativen und Vereine stellen sich vor. Das Seeberplatzfest findet nach 2022 zum zweiten Mal statt. Am Sonntag startet das Fest schon um 10 Uhr.

Auf dem Chemnitzer Seeberplatz findet zum zweiten Mal das Seeberplatzfest statt. © Maik Börner

Sigmund-Jähn-Aktionstag

Chemnitz - Von 11 bis 17 Uhr findet im Kosmonautenzentrum (Küchwaldring 20) der Sigmund-Jähn-Aktionstag statt. 1978 war Jähn der erste Deutsche im Weltall. Zum 45. Jubiläum wird deshalb kräftig gefeiert. Ihr könnt Raumfahrer-Tests absolvieren, an Führungen Teilnehmern und den Astrotrainer testen.

Vor 45 Jahren flog Sigmund Jähn als erster Deutscher ins Weltall. Das wird im Kosmonautenzentrum mit einem Aktionstag gefeiert. © Sven Gleisberg

Nacht der Schlösser

Landkreis Zwickau - Das Zeitsprungland lädt zur Nacht der Schlösser ein. Sieben Schlösser und Burgen bieten ein einzigartiges Lichtspektakel und ein buntes Rahmenprogramm. Ob Märchen-, Tapetenschloss oder Ritterburg - mit Konzerten in der Sommernacht, Burgbelebung mit eindrücklichen Kostümen, spannenden Schlossführungen oder Vorträgen, in der Nacht der Schlösser kann man aufregende neue Eindrücke erleben oder einen beschwingten Sommerabend genießen. Mit dabei sind Schloss Wildenfels, Burg Mildestein, die Schlösser Waldenburg/ Wolkenburg/Rochsburg/Rochlitz und Schloss Ringethal. Auf Schloss Rochsburg beginnt das Programm bereits um 11 Uhr. Alle Informationen und was wann auf welchem Schloss los ist, findet Ihr beim Zeitsprungland.

Lasershow am Schloss Waldenburg. © PR

Happy Brook Festival

Limbach-Oberfrohna - In Limbach-Oberfrohna steigt das Happy Brook Festival (Festivalgelände an der Hohensteiner Straße). Am Samstag sind ab 14 Uhr Montreal, Raum27, Blackout Problems, Schallwellensurfer und viele mehr dabei. Der Eintritt ist frei.

20. Zwickauer Stadtfest

Zwickau - Zwickau feiert sein Jubiläums-Stadtfest und die Besucher können sich auf ein tolles Programm auf den vier Bühnen freuen. So treten auf dem Hauptmarkt am Samstagabend ab 22 Uhr Rolf Stahlhofen & Freunde (Cassandra Steen, Andreas Kümmert, Gastone, "The Spirit of Falco") auf, auf dem Kornmarkt gibt es um 16.30 Uhr eine Modelshow, um 20.15 Uhr folgt eine Feuershow und danach treten "The Swingin'Hermelins auf. Im Domhof könnt Ihr Samurai Sport (17 Uhr) erleben und im Muldeparadies gibt es eine Kinderbühne. Auf den Bühnen startet das Programm um 14 Uhr. Was wann genau los ist, findet Ihr online.



In Zwickau steigt das 20. Stadtfest. © Maik Börner

Rebirth of Local Metall II

Plauen - Im Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei Plauen (Hans-Sachs-Straße 49) steigt das lokale Open Air des Jahres. Bei Rebirth of Local Metall II sind unter anderem Barotraume, Factory Inside, und Ravenpath dabei. Neben der Musik habt Ihr auch die Möglichkeit Gleichgesinnte zu treffen. Der Einlass startet um 16 Uhr, das Festival beginnt um 17 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für 25 Euro. Ab 22 Uhr steigt in der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) eine große After-Show-Party.

Metall-Fans kommen in Plauen auf ihre Kosten. © 123rf/cesareferrari667