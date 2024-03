Tipps zum Sonntag: Das könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung erleben

Falls Ihr noch keine Pläne für Sonntag habt, hätten wir Vorschläge für Chemnitz und Umgebung für Euch.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Eure Pläne für den Sonntag gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Von Motorradträumen bis zu einer Reise ins Weltall ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Besuch im Tierpark

Hirschfeld - Im Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) könnt Ihr mehr als 600 Tiere und 100 verschiedene Arten erleben - wie die Wisente, Stachelschweine oder Alpakas. Dabei kann man zum Beispiel im "Bärenland" von einer Terrasse aus Bären und Wölfe ohne störende Gitter beobachten. Der Tierpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Im Tierpark Hirschfeld gibt es viel zu entdecken. © Maik Börner

Motorradträume

Zschopau - Schloss Wildeck in Zschopau ist ein Mekka für Motorradfans. Die Motorradausstellung zeigt die Gründung des DKW-Werkes durch den Dänen Jørgen Skafte Rasmussen. Er machte den Zweitaktmotor "hoffähig" und brachte eine Vielzahl von Modellen auf den Markt. Die Ausstellung ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Motorradausstellung kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Motorradliebhaber kommen auf Schloss Wildeck auf ihre Kosten. © Uwe Meinhold

"Zeitreise" im Planetarium

Schneeberg - Das Zeiss-Planetarium Schneeberg (Heinrich-Heine-Straße 13a) nimmt Euch mit auf eine Zeitreise zur Entstehung der Menschheit, des Weltalls und der Sterne und Planeten. Das Programm "Zeitreise - vom Urknall zum Menschen" zeigt Euch eine gewaltige Sternenexplosion, die Ur-Erde und die Entwicklung des Lebens. Die Vorführung beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro.

31. Erzgebirgische Schnitzertage

Annaberg-Buchholz - Das Kulturzentrum Erzhammer (Buchholzer Straße 2) in Annaberg-Buchholz verwandelt sich an diesem Sonntag noch einmal in ein Paradies für Schnitzer und Schnitzfreunde, bei den 31. Schnitzertagen. Schnitzervereine, Bildhauer und Hobbyschnitzer zeigen allerlei Exponate und es gibt eine Schauwerkstatt. Zu sehen sind Reliefschnitzereien, Intarsien, Miniaturen und vieles mehr. Ihr könnt Euch auch auf Schauvorführungen freuen. Die Schnitzertage sind ab 11 Uhr geöffnet.

Im Erzhammer finden die Erzgebirgischen Schnitzertage statt. © PR/Stadt Annaberg-Buchholz

Mit Ritter Wiprecht auf Tour

Chemnitz - Ritter Wiprecht nimmt Euch im smac - Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1) mit auf einen spannenden Rundgang durch das Mittelalter. Im frühen Mittelalter war das Gebiet vom heutigen Sachsen nur sehr spärlich besiedelt, doch dann explodierten die Bevölkerungszahlen. Zum Abschluss Eures Mittelalter-Abenteuers könnt Ihr versuchen, mit Tinte und Feder zu schreiben - so, wie es früher die Mönche in den Klöstern getan haben. Die Familienführung "Mit Ritter Wiprecht durch das Mittelalter" beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Museumskasse. Die Führung ist kostenlos, Ihr zahlt nur den Museumseintritt von 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Außerdem fällt ein Euro für Materialkosten an.

Ritter Wiprecht nimmt Euch im smac mit auf Entdeckungstour. © Ralph Kunz

"Der Froschkönig" im Wasserschloss

Chemnitz - Es waren einmal eine eigenwillige Prinzessin und ein sympathischer Frosch, der sich als verzauberter Prinz entpuppt. Das Puppentheater am Globus gastiert im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) und hat das bekannte Grimmsche Märchen vom "Froschkönig" im Gepäck. Die Aufführung im Bürgersaal beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr). Karten gibt es online für 15,50 Euro, Schwerbeschädigte zahlen 11,50 Euro.

Im Wasserschloss Klaffenbach wird das Märchen vom "Froschkönig" gezeigt. © Uwe Meinhold

"Orpheus in der Unterwelt"

Chemnitz - Die Ehe von Orpheus und Eurydike gleicht der Hölle. Das nutzt Unterweltherrscher Pluto aus und verführt zunächst die gelangweilte Ehefrau. Schließlich entführt er Eurydike auch noch in die Unterwelt. Auch bei den Göttern im Olymp ist nicht alles Gold, was glänzt. Die menschliche Verehrung ist vorbei und die Bemühungen von Jupiter, Disziplin und Moral wiederherzustellen, bleiben fruchtlos. Als Pluto dann auf den Olymp kommt, bricht eine Revolte los und dann soll Orpheus auch noch seine ungeliebte Gattin zurückverlangen. Wie die Geschichte von "Orpheus in der Unterwelt" ausgeht, erfahrt Ihr um 15 Uhr im Chemnitzer Opernhaus (Theaterplatz). Karten gibt es ab 20 Euro.

Die Götter langweilen sich auf dem Olymp, bis Pluto eintrifft und eine Revolte losbricht. © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz