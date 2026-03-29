Vom Mittelalterspektakel bis zur Rooftop-Party: Das gibt's heute zu erleben

Wir haben sieben spannende Ausflugsziele für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengestellt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Habt Ihr schon Eure Uhren umgestellt? Auch mit einer Stunde weniger Schlaf solltet Ihr am heutigen Sonntag nicht zu Hause bleiben. Wir haben sieben spannende Ausflugsziele für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengestellt.

Rooftop Beats

Chemnitz - Über den Dächern von Chemnitz könnt Ihr am Sonntag in den Sonnenuntergang tanzen und so das Wochenende ausklingen lassen. Bei melodic House Music könnt Ihr in der Oberdeck Rooftop Bar (Am Walkgraben 13) mit ausgwählten Live_DJ-Sets die besondere Atmosphäre genießen. Einlass ist ab 21 Jahren. Los geht's um 16 Uhr. Tickets gibt es bereits online oder an der Abendkasse.

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Über den Dächern von Chemnitz kann am Sonntagnachmittag getanzt werden. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Souveräne Digitalität

Chemnitz - Am letzten Tag der Chemnitzer Linux-Tage habt Ihr an der TU Chemnitz im Zentralen Hörsaalgebäude (Reichenhainer Straße 90) noch die Chance, Euch zahlreiche Vorträge anzuhören oder an Workshops teilzunehmen. Auch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren warten spannende Aktivitäten. Das Programm geht von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.

An der TU Chemnitz warten zahlreiche Vorträge und Workshops im Rahmen der Linux-Tage auf Euch. (Symbolbild) © 123rf/ zannagap

On Stage III

Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach könnt Ihr Euch die Ausstellung "On Stage III" des Fotografen Dieter Wuschanski (74) ansehen, die sich ganz um die Bereiche Tanz, Theater, Ballett und mehr drehen. Sein Schaffen reicht von analoger Fotografie, Polaroid-Fotografie bis zur digitalen Fotografie. Zu sehen sind Momentaufnahmen aus Theater,- Schau- und Ballettstücken sowie Porträts, Aufnahmen für das Städtische Theater Chemnitz, für das er seit 1991 tätig ist und weitere Arbeiten aus der Semperoper Dresden und vieles mehr.

Der ehemalige Theaterfotograf Dieter Wuschanski (74) zeigt seine besten Werke. © Uwe Meinhold

Akte Ex

Chemnitz - Nico Stank (36) ist derzeit bereits mit seiner Tour in Deutschland unterwegs und macht dabei am Sonntag in der Chemnitzer Stadthalle (Theaterstraße 3) Halt. In seinem Bühnenprogramm "Akte Ex" erzählt er in einem multimedialen Mix aus Stand Up, Live Comedy, Gesangs- und Tanzeinlagen bietet er seinen Zuschauern einen Abend, an dem kein Auge trocken bleibt. Los geht's um 18 Uhr. Tickets gibt es für 49,45 Euro.

Nico Stank (36) begeistert Sonntagabend sein Publikum in Chemnitz. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Ausflug ins Mittelalter

Nossen - Die edlen Ritter haben ihre Rösser aus den Ställen geholt und ihre Rüstungen putzen lassen. Am Sonntag präsentieren sie sich von 10 bis 19 Uhr beim Mittelalterspektakel im Klosterpark Altzella (Zellaer Straße 10). Um 13.30 und 16.30 Uhr duellieren sie sich öffentlich beim Lanzenstechen. Außerdem gibt es einen großen Markt mit über 60 Ständen, Handwerkern, Kinder-Fahrgeschäften und Bühnenprogramm. Der Eintritt kostet 13 Euro, Gäste in historischer Kleidung 10 Euro, Kinder 6 Euro. Eltern zahlen nur für das erste Kind, für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.

Am Wochenende gibt es wieder ein großes Mittelalterspektakel im Klosterpark Altzella. (Symbolbild) © ,123rf/goinyk

Modellbahnclub

Lichtenstein - Der Modellbahnclub 3/22 Lichtenstein (Grünthalweg 3) öffnet von 10 bis 17.30 Uhr seine Türen zur Frühjahrsausstellung. Auf Euch warten Anlagen in den Spurweiten N, TT, HO, HO-e, HO-m, 0 II-m, Gartenbahn und auch eine Legobahn. Auf die Kinder warten einige Bahnen sowie eine Holzeisenbahn, die sie selbst bedienen können. Zudem gibt es in der Mitropa einen Imbiss. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder 3 Euro.

Beim Modellbahnclub 3/22 Lichtenstein dürfen Kinder auch die Bahnen selbst bedienen. (Symbolbild) © Maik Börner

Der Name der Rose

Das Berliner Kriminaltheater zu Gast in Bad Elster. © Herbert Schulze