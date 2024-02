Von Badespaß bis Spieltisch: Das sind unsere Sonntags-Tipps für Euch

Am Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben, wie den Spieltisch im SPIELEmuseum oder eine Fahrt mit der Preßnitztalbahn.

Von Victoria Winkel

Es ist mal wieder Zeit für einen Ausflug. Wer noch keine Idee hat, was er an diesem Sonntag erleben will, sollte unbedingt in unsere Tipps schauen. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Besuch im Wildgatter

Chemnitz - Im Wildgatter Rabenstein (Thomas-Müntzer-Höhe) könnt Ihr verschiedene Waldtiere in ihrer natürlichen Umgebung kennenlernen, nicht nur von den Wegen aus, sondern auch von zahlreichen Beobachtungskanzeln. Auf 35 Hektar leben etwa 90 Tiere in verschiedenen Arten. Das Wildgatter ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Wer einmal Waldtiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten möchte, ist im Wildgatter richtig. © Uwe Meinhold

Die Vielfalt der Landwirtschaft

Crimmitschau - Im Deutschen Landwirtschaftsmuseum im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain (Am Schloss 9) könnt Ihr die Landwirtschaft- und Landtechnik in ihrer ganzen Vielfalt kennenlernen. Dazu werden Euch der ländliche Verkehr und die Landtechnikentwicklung sowie die ländliche Lebens- und Arbeitswelten vorgestellt. Das Museum ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

Im Landwirtschaftsmuseum bekommt Ihr einen Eindruck von der Vielfalt der Landwirtschaft. © Uwe Meinhold

Offener Sportsonntag

Chemnitz - Hier könnt Ihr Bewegung in Euer Leben bringen. In der Turnhalle der Unteren Luisenschule (ab 10 Uhr, Fritz-Matschke-Straße 21) sowie im Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft I (ab 9.30 Uhr, Lutherstraße 2) lädt die Stadt Chemnitz Familien zu unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten ein, um das Interesse am Sport im Verein zu wecken.

Beim Sportsonntag in Chemnitz könnt Ihr Euch richtig austoben. © 123RF/ gekaskr

Auszeit im Erlebnisbad

Geyer - Tschüss Wintergrau! Hallo Urlaubsfeeling! Im Freizeitbad Greifensteine (Badstraße 2) könnt Ihr ab 10 Uhr abtauchen oder in der Sauna entspannen. In dem Erlebnisbad warten ein großes Wellenbecken, ein Außenbecken und ein Kinderbecken und drei Rutschen auf Euch. Drei Stunden Badevergnügen kosten 14 Euro, ermäßigt 11,50 Euro. Für die Sauna fallen zusätzlich 4 Euro an.

Im Freizeitbad Greifensteine kann man auch im Winter abtauchen. © Niko Mutschmann

Pittiplatsch auf Reisen

Seiffen - Der kleine Kobold Pittiplatsch ist zu Besuch im Erzgebirge. Im Haus des Gastes in Seiffen (Hauptstraße 156) könnt Ihr das Abenteuer "Pittiplatsch auf Reisen" erleben. Mit dabei sind natürlich auch Pittis Freunde Schnatterinchen und Moppi. Die Vorstellung beginnt um 10.30 Uhr. Tickets können online gekauft werden und kosten 14,20 Euro, ermäßigt 12,20 Euro.

Pittiplatsch besucht an diesem Sonntag Seiffen. © Daniel Reinhardt/dpa

Fahrt mit der Preßnitztalbahn

Jöhstadt - Die Preßnitztalbahn dampft an diesem Sonntag wieder durch das Preßnitz- und Schwarzwassertal. Die erste Fahrt startet am Bahnhof Jöhstadt um 10.05 Uhr und kommt um 10.42 Uhr in Steinbach an. Dort startet der Zug dann wieder um 11 Uhr zurück zum Ausgangspunkt. Die Fahrten finden im zwei-Stunden-Rhythmus statt. Eine einfache Fahrt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Wer gleich ein Hin- und Rückfahrtticket kaufen will, zahlt 15 Euro und für Kinder 7 Euro.

Ein Zug der Preßnitztalbahn unterwegs zwischen Jöhstadt und Steinbach. © Jan Woitas/dpa

Spieltisch im Museum